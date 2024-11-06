Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần phần mềm MOR - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần phần mềm MOR - Chi nhánh Hà Nội
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Roman Plaza, Phố Tố Hữu, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Được đào tạo các phương pháp mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ phát triển phần mềm
Được đào tạo về chăm sóc khách hàng, hỗ trợ khách hàng và team phát triển trong thời gian thực hiện dự án
Đóng vai trò cầu nối, dẫn dắt trong các buổi chào thầu và meeting dự án, đảm bảo thông tin dự án được truyền đạt chính xác và kịp thời tới 2 phía khách hàng và team phát triển
Các công việc khác theo yêu cầu dự án
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên có thể đi thực tập fulltime tại văn phòng
Tiếng Anh tốt (4 kỹ năng, kỹ năng viết tốt)
Sinh viên theo học các chuyên ngành QTKD, MKT, Truyền thông, CNTT,… tại các trường cao đẳng, đại học
Có kinh nghiệm sales, CSKH, Marketing là một lợi thế lớn
Có kỹ năng giao tiếp tốt, trình bày vấn đề logic.
Có khả năng lập kế hoạch và quản lý tốt
Tại Công ty Cổ phần phần mềm MOR - Chi nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: thoả thuận
Sau khóa thực tập, bạn và quản lý trực tiếp sẽ ngồi lại đánh giá kết quả để ký hợp đồng thử việc
Công ty đang scale-up rất nhanh, rất nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong môi trường trẻ, năng động..
Các chế độ khác: teambuilding thường xuyên, du lịch hàng năm, nghỉ phép,…
Nhiều hoạt động phong trào phong phú: clb đá bóng hàng tuần cũng nhiều giải bóng trong cả năm, clb thơ, cờ tướng, bi lắc,
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần phần mềm MOR - Chi nhánh Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
