Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần phần mềm MOR - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Roman Plaza, Phố Tố Hữu, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Nhân viên kinh doanh

Được đào tạo các phương pháp mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ phát triển phần mềm

Được đào tạo về chăm sóc khách hàng, hỗ trợ khách hàng và team phát triển trong thời gian thực hiện dự án

Đóng vai trò cầu nối, dẫn dắt trong các buổi chào thầu và meeting dự án, đảm bảo thông tin dự án được truyền đạt chính xác và kịp thời tới 2 phía khách hàng và team phát triển

Các công việc khác theo yêu cầu dự án

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên có thể đi thực tập fulltime tại văn phòng

Tiếng Anh tốt (4 kỹ năng, kỹ năng viết tốt)

Sinh viên theo học các chuyên ngành QTKD, MKT, Truyền thông, CNTT,… tại các trường cao đẳng, đại học

Có kinh nghiệm sales, CSKH, Marketing là một lợi thế lớn

Có kỹ năng giao tiếp tốt, trình bày vấn đề logic.

Có khả năng lập kế hoạch và quản lý tốt

Tại Công ty Cổ phần phần mềm MOR - Chi nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thoả thuận

Sau khóa thực tập, bạn và quản lý trực tiếp sẽ ngồi lại đánh giá kết quả để ký hợp đồng thử việc

Công ty đang scale-up rất nhanh, rất nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong môi trường trẻ, năng động..

Các chế độ khác: teambuilding thường xuyên, du lịch hàng năm, nghỉ phép,…

Nhiều hoạt động phong trào phong phú: clb đá bóng hàng tuần cũng nhiều giải bóng trong cả năm, clb thơ, cờ tướng, bi lắc,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần phần mềm MOR - Chi nhánh Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.