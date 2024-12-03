Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Metadata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 112/6 Phố Tây Sơn, Tổ 13, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Liên hệ, tư vấn, giới thiệu sản phẩm phần mềm kế toán cho khách hàng qua kênh online hoặc offline (zalo, điện thoại, ultraviewer,…)

- Tiếp nhận và hỗ trợ, giải đáp vướng mắc của khách hàng về phần mềm (zalo, web, điện thoại, ultraviewer…)

- Chăm sóc, chủ động thăm hỏi, thu thập phản hồi của khách hàng để cải thiện chất lượng sản phẩm.

- Học việc 2 tuần (có hỗ trợ) + 2 tháng thử việc (80% lương + hoa hồng + thưởng thêm theo công việc)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các khối ngành kinh tế: Kế toán, kiểm toán, kinh tế, tài chính,…

- Năm vững nguyên lý kế toán

- Nhanh nhẹn, năng động, có tinh thần trách nhiệm với công việc và có khản năng giao tiếp tốt

- Thành thao về máy tính, các ứng dụng tin học văn phòng

Tại Công ty Cổ phần Metadata Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào các kỹ năng liên quan đến bán hàng, kế toán thực tế trên phần mềm

- Được cấp máy tính và điện thoại riêng phục vụ công việc

- Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + hoa hồng (từ 5% lên tới 20%) + thưởng thêm theo công việc

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo Luật quy định

- Có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Metadata Việt Nam

