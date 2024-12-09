Tuyển Nhân viên kinh doanh TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 2 ngõ 15 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng mới về vận chuyển: các khách hàng có nhu cầu dịch vụ về vận tải quốc tế, chuyển phát, phân phối, giao nhận hàng hóa quốc tế,…

Hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng để đưa đến giải pháp tối ưu

Phối hợp với các bộ phận liên quan để phục vụ khách hàng.

Mở rộng nguồn khách hàng bằng cách:gọi điện, email, skype.., gặp trực tiếp khách hàng mới để giới thiệu sản phẩm dịch vụ và chốt sales

Quản lý, chăm sóc và duy trì tốt quan hệ với khách hàng đã có.

Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành về Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Logistics và các chuyên ngành liên quan khác.

Ngoại ngữ: TOEIC 600 trở lên

Máu lửa, lăn xả, nhiệt huyết, ưa nhìn;

Yêu thích kinh doanh và mong muốn có thu nhập cao;

Năng động, chăm chỉ trong công việc.

Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

Nhanh nhạy, có kinh nghiệm trong việc tìm kiếm nguồn hàng.

Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì

1/ Chế độ về lương thưởng, thu nhập

Mức lương: theo thỏa thuận

2/ Chương trình chăm sóc sức khỏe

Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác

Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ

Phụ nữ có con nhỏ dưới 1 tuổi sẽ được nghỉ thêm 1h/ngày

3/ Hoạt động tập thể, hấp dẫn phong phú

Chương trình team building, văn hóa du lịch nghỉ mát hấp dẫn và đa dạng

Các hoạt động thể dục thể thao cùng các giải đấu được Tập đoàn tổ chức

4/ Địa điểm làm việc

Tòa nhà Viettel Post, số 2 ngõ 15 Duy tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

