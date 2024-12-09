Tuyển Nhân viên kinh doanh TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL
- Hà Nội:
- số 2 ngõ 15 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng mới về vận chuyển: các khách hàng có nhu cầu dịch vụ về vận tải quốc tế, chuyển phát, phân phối, giao nhận hàng hóa quốc tế,…
Hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng để đưa đến giải pháp tối ưu
Phối hợp với các bộ phận liên quan để phục vụ khách hàng.
Mở rộng nguồn khách hàng bằng cách:gọi điện, email, skype.., gặp trực tiếp khách hàng mới để giới thiệu sản phẩm dịch vụ và chốt sales
Quản lý, chăm sóc và duy trì tốt quan hệ với khách hàng đã có.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại ngữ: TOEIC 600 trở lên
Máu lửa, lăn xả, nhiệt huyết, ưa nhìn;
Yêu thích kinh doanh và mong muốn có thu nhập cao;
Năng động, chăm chỉ trong công việc.
Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thuyết phục.
Nhanh nhạy, có kinh nghiệm trong việc tìm kiếm nguồn hàng.
Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: theo thỏa thuận
2/ Chương trình chăm sóc sức khỏe
Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác
Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ
Phụ nữ có con nhỏ dưới 1 tuổi sẽ được nghỉ thêm 1h/ngày
3/ Hoạt động tập thể, hấp dẫn phong phú
Chương trình team building, văn hóa du lịch nghỉ mát hấp dẫn và đa dạng
Các hoạt động thể dục thể thao cùng các giải đấu được Tập đoàn tổ chức
4/ Địa điểm làm việc
Tòa nhà Viettel Post, số 2 ngõ 15 Duy tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI