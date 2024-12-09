Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH RM Healthcare làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - |,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển toàn bộ quy trình vận hành khu vực.

- Đưa ra chiến lược kinh doanh, kế hoạch (cách thức hoạt động, quản lý, phát triển...) cho toàn khu vực hàng tháng/ quý/ năm và đạt được kết quả kinh doanh công ty đặt ra.

- Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hệ thống: doanh thu, sản phẩm, khách hàng, nhân viên, dịch vụ...

- Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ Trình dược viên tại khu vực.

- Quản lý đội ngũ Trình dược viên; Cùng BGĐ và bộ phận Hành chính - Nhân sự xây dựng văn hoá môi trường làm việc gắn kết trong công ty, đầu tư phát triển con người nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

* Làm việc ngoài thị trường tại các nhà thuốc, đại lý ở khu vực các tỉnh phụ trách: Hà Nội- Hải Phòng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên - Ưu tiên khối ngành Kinh tế/ Y Dược/ Sức khỏe

- Có kinh nghiệm ít nhất từ 1 năm ở vị trí tương đương, đã làm ở các Bệnh viện lớn.

- Độ tuổi từ 25 - 35 tuổi.

- Có Khả năng trình bày, giao tiếp tốt.

- Có khả năng làm việc dưới áp lực và di chuyển được thường xuyên.

- Kỹ năng quản lý nhân viên tốt/ làm việc nhóm tốt.

- Trung thực, năng động và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH RM Healthcare Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ phúc lợi theo quy định công ty.

Có cơ hội phát triển bản thân

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH RM Healthcare

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin