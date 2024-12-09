Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Phòng 206A, Tầng M, Tòa nhà N01A, 275 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả Công việc
MỤC ĐÍCH: Vị trí đảm nhiệm vai trò hỗ trợ hoạt động phát triển đối tác và xây dựng các chính sách, quy định, quy trình liên quan đến hợp tác kinh doanh qua đối tác của công ty.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Hỗ trợ hoạt động phát triển kinh doanh qua đối tác ngân hàng lớn của Công ty
Chuẩn bị các tài liệu làm việc với đối tác và nội bộ như các slide, tờ trình, báo cáo phân tích, v.v
Tham gia xây dựng các quy trình và các văn bản hướng dẫn triển khai các hoạt động phát triển đối tác cho toàn công ty.
Quản trị và phân tích dữ liệu đánh giá hiệu quả của đối tác
2. Hỗ trợ xây dựng luồng phối hợp, vận hành giữa F88 và đối tác ngân hàng lớn.
Hỗ trợ xây dựng luồng phối hợp, vận hành giữa F88 và đối tác. Tham gia xây dựng quy trình bán qua đối tác
Phối hợp với các đơn vị liên quan như Phát triển sản phẩm, vận hành, marketing, quản trị rủi ro, xử lý nợ để thực hiện các hoạt động kinh doanh tại các kênh đối tác, đồng thời quảng bá sản phẩm, kiểm soát rủi ro, xử lý nợ đối với khách hàng theo đúng quy trình và thẩm quyền.
Hỗ trợ triển khai kế hoạch kinh doanh, xây dựng chương trình thúc đẩy bán qua đối tác Ngân hàng
Tham gia hỗ trợ xây dựng chương trình và phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, phát triển lực lượng bán hàng/phối hợp đào tạo cho đối tác và KDML F88
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của BLĐ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
Tốt nghiệp Đại học trở lên, các chuyên ngành: kinh tế, đối ngoại, tài chính, ngân hàng và các chuyên ngành có liên quan
Am hiểu thị trường tài chính, dịch vụ khai thác theo chuỗi và hệ sinh thái
Hiểu biết về các sản phẩm tài chính, dịch vụ có liên quan
Hiểu biết về luồng vận hành giải ngân, nhanh nhạy về công nghệ thông tin
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề
Kỹ năng tin học văn phòng nâng cao
Chăm chỉ, chịu được áp lực công việc cao
Tư duy hệ thống
Có tối thiểu 3 năm tại vị trí phát triển kinh doanh qua đối tác tại các tổ chức về tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ

Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 307/6 Nguyễn văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình, TpHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

