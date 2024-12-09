Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô tả Công việc

MỤC ĐÍCH: Vị trí đảm nhiệm vai trò hỗ trợ hoạt động phát triển đối tác và xây dựng các chính sách, quy định, quy trình liên quan đến hợp tác kinh doanh qua đối tác của công ty.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Hỗ trợ hoạt động phát triển kinh doanh qua đối tác ngân hàng lớn của Công ty

Chuẩn bị các tài liệu làm việc với đối tác và nội bộ như các slide, tờ trình, báo cáo phân tích, v.v

Tham gia xây dựng các quy trình và các văn bản hướng dẫn triển khai các hoạt động phát triển đối tác cho toàn công ty.

Quản trị và phân tích dữ liệu đánh giá hiệu quả của đối tác

2. Hỗ trợ xây dựng luồng phối hợp, vận hành giữa F88 và đối tác ngân hàng lớn.

Hỗ trợ xây dựng luồng phối hợp, vận hành giữa F88 và đối tác. Tham gia xây dựng quy trình bán qua đối tác

Phối hợp với các đơn vị liên quan như Phát triển sản phẩm, vận hành, marketing, quản trị rủi ro, xử lý nợ để thực hiện các hoạt động kinh doanh tại các kênh đối tác, đồng thời quảng bá sản phẩm, kiểm soát rủi ro, xử lý nợ đối với khách hàng theo đúng quy trình và thẩm quyền.

Hỗ trợ triển khai kế hoạch kinh doanh, xây dựng chương trình thúc đẩy bán qua đối tác Ngân hàng

Tham gia hỗ trợ xây dựng chương trình và phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, phát triển lực lượng bán hàng/phối hợp đào tạo cho đối tác và KDML F88

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của BLĐ

