Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH T.SPACE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Làng Việt Kiều Châu Âu,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ của showroom.

- Hướng dẫn khách hàng thăm quan showroom và giới thiệu các sản phẩm.

- Tìm hiểu nhu cầu và mong muốn của khách hàng để đưa ra giải pháp tốt nhất.

- Giải đáp mọi thắc mắc và đưa ra thông tin chi tiết về sản phẩm.

- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình chọn lựa sản phẩm phù hợp.

- Đảm bảo khách hàng có trải nghiệm mua sắm thoải mái và hài lòng khi đến showroom.

- Xử lý các yêu cầu và khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình ưa nhìn, không nói ngọng & không nói giọng địa phương

- Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại Học

- Độ tuổi: Từ 25-35 tuổi

- Giao tiếp với khách hàng:

+ Thái độ chuyên nghiệp, lịch sự

+ Giải quyết vấn đề chính xác và hiệu quả

+ Trang phục chỉn chu, gọn gàng

- Sử dụng thành thạo Microsoft Office

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có kinh nghiệm tư vấn khách hàng (nếu chưa có KN sẽ được hướng dẫn đào tạo thêm)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH T.SPACE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Quyển lợi:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH T.SPACE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.