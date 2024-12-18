Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Xuất Nhập Khẩu và Đầu Tư Công Nghệ Cao KBF_JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 16 Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tiếp nhận cuộc gọi của khách hàng.

2. Tư vấn các gói dịch vụ trong tiệc cưới: Media, món ăn, âm thanh ánh sáng..

3. Làm hợp đồng, kí kết hợp đồng đặt tiệc với khách hàng..

4. Triển khai, giám sát các chương trình tiệc cho khách hàng..

5. Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo chương trình tiệc của khách hàng đạt hiệu quả cao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm trên 01 năm trong lĩnh vực nhà hàng – khách sạn- Sự kiện – Tiệc cưới.

• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sale.

• Có khả năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, nhiệt tình...

• Biết cách sắp xếp và làm việc khoa học.

• Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

• Kỹ năng giao tiếp, đào tạo, định hướng và giải quyết tình huống.

• Có kiến thức chung về thực phẩm, đồ uống và ngành nhà hàng, khách sạn.

• Ngoại hình khá,...

Tại Công ty CP Xuất Nhập Khẩu và Đầu Tư Công Nghệ Cao KBF_JAPAN Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng : 12 -15 tr/tháng + Hoa hồng doanh số + Thưởng (Thu nhập 30 -50 triệu/ tháng)

• Hỗ trợ ăn trưa 100% và Điện thoại

• Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

• Được hỗ trợ nhiệt tình từ các nhân viên công ty, có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Xuất Nhập Khẩu và Đầu Tư Công Nghệ Cao KBF_JAPAN

