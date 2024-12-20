Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Xi Măng Chinfon Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Nhánh Công Ty Xi Măng Chinfon Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 20/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/01/2025
Chi Nhánh Công Ty Xi Măng Chinfon Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh Công Ty Xi Măng Chinfon Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- |,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lập kế hoạch, đề xuất giải pháp và thực hiện việc bán hàng, phát triển hệ thống, thị trường tiêu thụ sản phẩm được giao quản lý, bao gồm nhưng không giới hạn những công việc sau:
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh theo mục tiêu doanh thu, theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch; báo cáo định kỳ về doanh số và hoạt động bán hàng;
- Tìm kiếm khách hàng mới, phát triển mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng, hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm, thị trường;
- Tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng.
• Phối hợp với các phòng ban khác trong việc đặt hàng, thanh toán, xuất hàng, triển khai các chương trình khuyến mãi...;
• Các công việc khác liên quan đến vị trí công việc theo yêu cầu của quản lý cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nam, tuổi < 35;
• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Marketing...;
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong việc bán, tiêu thụ sản phẩm và phát triển hệ thống;
• Có kỹ năng thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu và lập báo cáo; Kỹ năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ, đàm phán và thuyết phục tốt;
• Có khả năng giao tiếp và viết Tiếng Anh;
• Kiên nhẫn, trung thực, năng động, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao trong công việc.
*Thông tin khác:
• Thời gian thử việc: 02 tháng;
• Thời gian làm việc: trung bình 8h/ngày, 40h/ tuần;
• Tiền lương: Thỏa thuận hấp dẫn, tùy theo năng lực và kinh nghiệm công tác, điều chỉnh lương hàng năm theo thị trường lao động;
• Bảo hiểm theo quy định của Pháp luật và gói bảo hiểm tại tạn-sức khỏe của Công ty Xi măng Chinfon.
• Thưởng Sản xuất tiêu thụ hàng tháng, thưởng mục tiêu Sản xuất kinh doanh; thưởng cuối năm, thưởng nhân các dịp đặc biệt (ngày lễ của Chính phủ, sinh nhật, ngày thành lập công ty...); Các phúc lợi khác theo kết quả sản xuất kinh doanh.
Hồ sơ gồm:
• Đơn xin việc theo mẫu quy định;
• Bản sơ yếu lý lịch kê khai đầy đủ quá trình học tập và công tác có xác nhận của chính quyền địa phương;
• Bản sao công chứng Căn cước công dân, Giấy khai sinh;
• Giấy khám sức khỏe theo mẫu quy định;
• Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ liên quan và bảng điểm; 04 ảnh 3*4.
Hạn nộp hồ sơ: đến hết ngày 18/01/2025 (ứng viên trúng tuyển có thể nhận việc sau Tết Nguyên Đán)
Hình thức gửi hồ sơ: Gửi hồ sơ qua Joboko. Hồ sơ gốc sẽ cung cấp khi phỏng vấn.
Ưu tiên những Hồ sơ gửi sớm. Những ứng viên có hồ sơ đáp ứng các tiêu chí tuyển dụng sẽ được liên hệ để bố trí cuộc phỏng vấn.
Những ứng viên không trúng tuyển vui lòng lấy lại hồ sơ gốc trong vòng 03 tháng kể từ ngày thi tuyển và công ty được miễn trừ trách nhiệm lưu trữ hồ sơ dự tuyển ngoài thời hạn trên.

Tại Chi Nhánh Công Ty Xi Măng Chinfon Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Thưởng Sản xuất tiêu thụ hàng tháng, thưởng mục tiêu Sản xuất kinh doanh; thưởng cuối năm, thưởng nhân các dịp đặc biệt (ngày lễ của Chính phủ, sinh nhật, ngày thành lập công ty...); Các phúc lợi khác theo kết quả sản xuất kinh doanh.
Chăm sóc sức khoẻ
Bảo hiểm theo quy định của Pháp luật và gói bảo hiểm tại tạn-sức khỏe của Công ty Xi măng Chinfon.
Nghỉ phép có lương
Xe đưa đón từ nội thành Hải Phòng tới nhà máy, Làm việc từ T2-T6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty Xi Măng Chinfon Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Công Ty Xi Măng Chinfon Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công Ty Xi Măng Chinfon Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 288 Bạch Đằng, Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng/Lô A7, KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh|

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

