Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc Châu
Ngày đăng tuyển: 24/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc Châu

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc Châu

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 178 Phố Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập và thực hiện các kế hoạch kinh doanh (Doanh số, bao phủ, phân phối, thị phần, hình ảnh...) trong địa bàn NPP quản lý.
Tuyển dụng, đánh giá và huấn luyện đội ngũ nhân viên
Giám sát việc điều hành NPP;
Xây dựng, duy trì hình ảnh MCM trên địa bàn; quản lý và sử dụng POSMs, TBBH có hiệu quả.
Phân tích và xử lý dữ liệu.
Xây dựng quan hệ và dịch vụ khách hàng tốt đẹp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp trở lên. Ưu tiên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, marketing, ngoại thương...
– Tối thiểu từ 3 năm kinh nghiệm bán hàng trong các công ty đa quốc gia/ công ty có quy mô lớn về ngành hàng tiêu dùng nhanh/ngành hàng sữa, thực phẩm trở lên
– Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương.
KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN & CÁC KỸ NĂNG:
• Có kỹ năng về huấn luyện nhân viên trên tuyến
• Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả
• Quản lý các hoạt động của NPP ở mức độ tốt
• Hiểu biết tốt về quản lý hiệu quả kinh doanh NPP
• Có kỹ năng phỏng vấn, tuyển dụng NVBH
• Kỹ năng xây dựng tuyến bán hàng thành thạo
• Phân tích và xử lý dữ liệu tốt, có kỹ năng giao tiếp tốt
• Có kinh nghiệm về xây dựng quan hệ & dịch vụ khách hàng ở mức độ tốt
• Kỹ năng đàm phán, trình bày, thuyết phục tốt

Tại Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc Châu Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
- Thưởng quý, năm, lương tháng 13.
- Được hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và phát huy được năng lực của bản thân
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc Châu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc Châu

Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc Châu

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Thị trấn Nông Trường Mộc Châu - Huyện Mộc Châu - Tỉnh Sơn La

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

