Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 17T5 Hoàng Đạo Thúy,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

· Trưng bày hàng hóa

· Hỗ trợ pha chế các sản phẩm đồ uống tại cửa hàng.

· Bán hàng, bảo quản hàng hóa.

· Nhập hàng, kiểm kê hàng tồn.

· Giới thiệu sản phẩm, chăm sóc khách hàng.

· Thanh toán hóa đơn cho khách hàng đủ và đúng theo quy định.

· Đảm bảo công việc chuẩn bị vào ca và giao ca.

· Bảo quản và làm sạch các dụng cụ làm việc.

· Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên làm được các ngày tết âm lịch

- Không cần kinh nghiệm

- Thời gian làm việc 6h/ngày

- Ca làm việc:

Ca 1: 6h-12h Ca 2: 12h-18h Ca 3: 18h-23h

Ưu tiên các ứng viên có thể xoay ca.

- Chịu khó, trung thực.

- Ngoại hình ưa nhìn

- Yêu thích công việc dịch vụ khách hàng.

- Có tinh thần học hỏi và cầu tiến cao.

Tại Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

-> Thu nhập :8x -1xx k/h

Cơ hội huấn luyện: Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp

Đồng nghiệp: Thân thiện và hoà đồng

Ngày nghỉ: Theo luật lao động

Phúc lợi: Theo quy định của công ty

Phụ cấp khác :Theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin