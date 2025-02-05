Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Finy làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Finy
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần Finy

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp đón, tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ của Finy
- Tìm kiếm, phát triển tệp khách hàng và hỗ trợ các hoạt động marketing, thúc đẩy kinh doanh.
- Liên hệ chăm sóc khách hàng vay và duy trì mối quan hệ với khách hàng sau bán hàng;
- Thẩm định tài sản và thông báo giá trị khoản vay phù hợp nhất cho khách hàng.
- Quản lý các giao dịch và ghi nhận vào hệ thống theo đúng quy trình.
- Phát triển các Cộng tác viên kinh doanh;
-Tham gia nhắc nợ, đốc thúc trả nợ cho các khoản vay cầm cố;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình ưa nhìn, tuổi từ 20 – 35 tuổi và tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.
- Tính cách trung thực, tận tâm, nhiệt huyết trong công việc.
- Tự tin giao tiếp, làm việc nhóm và có thể chịu áp lực công việc.
- Kỹ năng tin học văn phòng.
- Trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.
- Luân ca: Sáng 08h00 – 16h00; Chiều 12h00 – 20h00; Hành chính 08h00 – 17h30

Tại Công ty cổ phần Finy Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập theo tháng không giới hạn (bao gồm: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng theo kết quả kinh doanh)
- Thưởng cuối năm, thưởng kết quả kinh doanh, thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu, hỷ…
- Phụ cấp ăn trưa
- Thưởng kinh doanh theo tình hình kinh doanh của Khu vực, Công ty, thưởng cuối năm, thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu, hỷ…
- Cung cấp thiết bị làm việc: laptop, máy tính, tài liệu..…
- Đánh giá năng xuất công việc để cân nhắc thăng chức và điều chỉnh lương định kỳ, hoặc trước hạn khi kết quả làm việc xuất sắc;
- Tham gia các hoạt động sinh nhật, du lịch, teambuilding,… của Công ty;
- Hưởng BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm (12 - 14 ngày), nghỉ Lễ theo quy định;
- Môi trường làm việc Fintech năng động và sáng tạo, đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Finy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Finy

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Căn TT5-1B-25, Khu nhà ở thấp tầng, Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

