Tuyển Nhân viên kinh doanh Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 73 TT2, Khu đô thị thành phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Đăng bài lên các trang web tìm kiếm và tư vấn khách hàng

Chăm sóc khách hàng B2B

Phối hợp với các bộ phận khác (OPS, kế toán..) để làm hài lòng khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên tốt nghiệp trường ngoại ngữ/ du lịch .

Giao tiếp tốt, nhiệt tình

Tuổi > 22t, tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Trung trình độ, cao đẳng đại học trở lên. Trung thực, cẩn thận, kiên trì, chăm chỉ

Công việc yêu cầu kỷ luật,nghiêm túc, có kiến thức xã hội tốt, tham vọng thăng tiến trong công việc

Yêu thích công việc kinh doanh, có định hướng nghề nghiệp rõ ràng

Tại Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận + thưởng doanh số, thu nhập 10tr-20tr++.

Được đào tạo kiến thức, chiến lược tư vấn hiệu quả với khách hàng

Có cơ hội tăng thu nhập không giới hạn và hưởng bonus

1 năm 13 ngày phép

1 năm 13 tháng lương

Thời gian làm việc: thứ 2- trưa thứ 7. Nghỉ chiều T7-CN & các ngày lễ theo quy định của nhà nước

Có cơ hội phát triển

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega

