Tuyển Nhân viên kinh doanh Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 73 TT2, Khu đô thị thành phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Đăng bài lên các trang web tìm kiếm và tư vấn khách hàng
Chăm sóc khách hàng B2B
Phối hợp với các bộ phận khác (OPS, kế toán..) để làm hài lòng khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên tốt nghiệp trường ngoại ngữ/ du lịch .
Giao tiếp tốt, nhiệt tình
Tuổi > 22t, tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Trung trình độ, cao đẳng đại học trở lên. Trung thực, cẩn thận, kiên trì, chăm chỉ
Công việc yêu cầu kỷ luật,nghiêm túc, có kiến thức xã hội tốt, tham vọng thăng tiến trong công việc
Yêu thích công việc kinh doanh, có định hướng nghề nghiệp rõ ràng
Tại Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận + thưởng doanh số, thu nhập 10tr-20tr++.
Được đào tạo kiến thức, chiến lược tư vấn hiệu quả với khách hàng
Có cơ hội tăng thu nhập không giới hạn và hưởng bonus
1 năm 13 ngày phép
1 năm 13 tháng lương
Thời gian làm việc: thứ 2- trưa thứ 7. Nghỉ chiều T7-CN & các ngày lễ theo quy định của nhà nước
Có cơ hội phát triển
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega
