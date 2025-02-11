Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Trang thiết bị - Dụng cụ y khoa Tân Mai Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Trang thiết bị - Dụng cụ y khoa Tân Mai Thành
- Hà Nội:
- 326 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tư vấn và hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm cũng như vấn đề liên quan kỹ thuật cho khách hàng.
- Nắm vững tính chất của các sản phẩm ngành hàng được phân công phụ trách
- Thực hiện các hoạt động bán hàng về sản phẩm được phân công, chịu trách nhiệm về doanh số của cá nhân/bộ phận
- Thực hiện giới thiệu, quảng bá các sản phẩm thuộc ngành hàng phụ trách tới các khách hàng là bệnh viện, phòng khám, công ty tổng thầu
- Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng cũ, đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng mới và tiềm năng để mở rộng mạng lưới Khách hàng..
- Thu thập và liên tục cập nhật thông tin thị trường, sản phẩm được giao
- Các nhiệm vụ khác: Thực hiện các công việc khác được giao
-Giới tính: Nam
-Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật
-Có kinh nghiệm 1-2 năm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng thiết bị y tế, vật tư y tế.
-Có thể đi công tác xa, dài ngày
-Sử dụng thành thạo ứng dụng văn phòng MS Offices, Internet
-Giao tiếp tốt, có tính tổ chức, tinh thần học hỏi, trách nhiệm cao trong công việc
CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:
-Mức lương theo năng lực: lương cở bản + % doanh số
-Môi trường làm viêc: năng động, trẻ trung & thân thiện
-Đầy đủ các chế độ như: BHXH-BHYT-BHTN, ngày nghỉ phép - Lễ - Tết,
-Được tham gia các buổi Hội thảo - hội chợ lớn, được đào tạo & test thường xuyên về kiến thức sản phẩm mới + các kỹ năng mềm giúp phát triển công việc.
-Chế độ nghỉ phép năm (12 ngày/năm)
-Nghỉ mát hàng năm, thưởng các dịp Lễ Tết,sinh nhật, các hoạt động thăm hỏi và ngoại khóa khác
Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Dược phẩm, Y tế / Chăm sóc sức khỏe
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội
