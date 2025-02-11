Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Trang thiết bị - Dụng cụ y khoa Tân Mai Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 326 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tư vấn và hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm cũng như vấn đề liên quan kỹ thuật cho khách hàng.

- Nắm vững tính chất của các sản phẩm ngành hàng được phân công phụ trách

- Thực hiện các hoạt động bán hàng về sản phẩm được phân công, chịu trách nhiệm về doanh số của cá nhân/bộ phận

- Thực hiện giới thiệu, quảng bá các sản phẩm thuộc ngành hàng phụ trách tới các khách hàng là bệnh viện, phòng khám, công ty tổng thầu

- Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng cũ, đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng mới và tiềm năng để mở rộng mạng lưới Khách hàng..

- Thu thập và liên tục cập nhật thông tin thị trường, sản phẩm được giao

- Các nhiệm vụ khác: Thực hiện các công việc khác được giao

-Giới tính: Nam

-Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật

-Có kinh nghiệm 1-2 năm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng thiết bị y tế, vật tư y tế.

-Có thể đi công tác xa, dài ngày

-Sử dụng thành thạo ứng dụng văn phòng MS Offices, Internet

-Giao tiếp tốt, có tính tổ chức, tinh thần học hỏi, trách nhiệm cao trong công việc

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:

-Mức lương theo năng lực: lương cở bản + % doanh số

-Môi trường làm viêc: năng động, trẻ trung & thân thiện

-Đầy đủ các chế độ như: BHXH-BHYT-BHTN, ngày nghỉ phép - Lễ - Tết,

-Được tham gia các buổi Hội thảo - hội chợ lớn, được đào tạo & test thường xuyên về kiến thức sản phẩm mới + các kỹ năng mềm giúp phát triển công việc.

-Chế độ nghỉ phép năm (12 ngày/năm)

-Nghỉ mát hàng năm, thưởng các dịp Lễ Tết,sinh nhật, các hoạt động thăm hỏi và ngoại khóa khác

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Dược phẩm, Y tế / Chăm sóc sức khỏe

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội

