Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam)

Nhân viên kinh doanh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 6, Tòa nhà Indochina, 241 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội|, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng mục tiêu: nhà thầu, chủ đầu tư, công trình, dự án xây dựng...
- Xây dựng và tạo lập mối quan hệ mật thiết với khách hàng.
- Chủ động theo dõi giám sát các dự án bằng cách phối hợp với đối tượng liên quan để nâng cao tỉ lệ trúng thầu.
- Chịu trách nhiệm đạt doanh số cá nhân, update dữ liệu dự án, nộp báo cáo và dự báo các dự án tiềm năng trong tương lai
- Tìm hiểu, phân tích thông tin từ thị trường, phản hồi của khách hàng và những thông tin về đối thủ cạnh tranh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh theo dự án ngành điều hòa, làm việc tại các công ty cơ điện hoặc các hãng.
- Biết tiếng Trung là một lợi thế
- Có mối quan hệ với các nhà thầu, chủ đầu tư, kiến trúc, thiết kế...nhất là đối với các dự án chính chủ
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Kỹ năng giao tiếp thuyết phục.

Tại Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ nghỉ mát, khám sức khỏe, year end [protected info] chính sách của công ty
- Phúc lợi hiếu hỉ, ốm đau, thai sản, quà tặng các dịp sinh nhật, lễ tết
- Thử việc 100% lương, bảo hiểm sức khỏe & bảo hiểm xã hội ngay sau khi ký hợp đồng chính thức, 12 ngày phép/năm
- Lương cứng cao + thưởng KPI hàng tháng + Thưởng doanh số
- Môi trường năng động, chuyên nghiệp, được tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực
- Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm sức khỏe, Khám sức khỏe định kỳ, Team building, Du lịch hàng năm, Thưởng tháng 13, Thưởng hiệu quả làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam)

Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 19, Cao Ốc Flemington, 182 Lê Đại Hành, P.15, Q11

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

