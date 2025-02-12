Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 1 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 1 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 1 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 1 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Phòng Tổng hợp (Tầng 3), Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 1 – Tòa nhà MobiFone Duy Tân, số 5/82 đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý, vận hành hệ thống kinh doanh (truyền thông, bán hàng, chăm sóc khách hàng,...) trên địa bàn được giao quản lý thuộc Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 1.
- Quản lý kênh phân phối trực tiếp và gián tiếp trên địa bàn được giao quản lý.
- Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.
- Phối hợp và hỗ trợ các cán bộ kỹ thuật trong việc đề xuất/ lắp đặt trạm phát sóng, xử lý kỹ thuật mạng khi có yêu cầu.
- Nội dung chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học – Hệ chính quy chuyên ngành Kinh tế (chuyên ngành QTKD, Marketing, kinh tế, thương mại, kế toán...), điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, máy tính, toán-tin...thuộc một trong các trường:
+ Các trường Đại học công lập trong nước.
+ Hoặc các trường Đại học nước ngoài thuộc nhóm 1200 trường Đại học tốt nhất tại bảng xếp hạng toàn cầu (World University/ World Universities/ Global Universities)
- Khả năng tự nghiên cứu và giải quyết vấn đề độc lập hoặc theo nhóm; khả năng nghiên cứu, nắm bắt và áp dụng công nghệ mới.
- Khả năng quản trị kênh phân phối, thúc đẩy bán hàng.
- Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống.
- Khả năng thích ứng, linh hoạt theo yêu cầu công việc.
- Khả năng tự nghiên cứu và giải quyết vấn đề độc lập hoặc theo nhóm;
- Ưu tiên ứng viên có khả năng nghiên cứu, nắm bắt và áp dụng công nghệ liên quan đến cloud, dịch vụ nội dung số, giải pháp công nghệ thông tin.

Tại CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 1 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập trước thuế lên đến 250 triệu năm đầu tiên; xét tăng lương hàng năm, thu nhập lên đến 300 triệu/năm.
- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (nghỉ thứ 7 và chủ nhật theo quy định của Nhà nước).
- Quyền lợi về Bảo hiểm xã hội/thất nghiệp, Bảo hiểm sức khỏe lên đến 400 triệu/năm.
- Được hưởng chế độ điện thoại liên lạc nghiệp vụ cho CB-CNV và các chế độ ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ của MobiFone.
- Phúc lợi: nghỉ mát, du xuân, khám sức khỏe hàng năm, trợ cấp ốm đau, hiếu, hỉ,...
- Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao kiến thức, chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 1 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 1 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE

CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 1 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 5/82 đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

