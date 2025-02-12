Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 28 Phố Nam Đồng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý gian hàng TikTok Shop:

. Thiết lập, vận hành, và tối ưu gian hàng của khách hàng trên TikTok Shop

. Cập nhật thông tin sản phẩm, quản lý tồn kho, xử lý đơn hàng

. Kiểm soát và nâng cao tỷ lệ chuyển đổi trên gian hàng.

- Xây dựng chiến lược bán hàng:

. Tư vấn và triển khai chiến lược tối ưu hóa doanh số cho nhãn hàng.

. Đề xuất chương trình khuyến mãi, voucher, flash sale theo xu hướng và chính sách của TikTok.

. Phối hợp với team marketing để tối ưu quảng cáo TikTok Ads, livestream, affiliate marketing.

- Vận hành chiến dịch Livestream & Video Content:

. Lên kế hoạch và quản lý các chiến dịch livestream, video bán hàng.

. Hỗ trợ tìm kiếm KOC, KOL, TikTok Affiliate để đẩy mạnh doanh số.

. Theo dõi hiệu quả livestream và đề xuất cải tiến.

- Phân tích & Báo cáo:

. Theo dõi hiệu suất bán hàng, phân tích dữ liệu để đưa ra giải pháp cải thiện.

. Cập nhật xu hướng, chính sách mới của TikTok Shop để tối ưu hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm:

. Không yêu cầu kinh nghiệm

. Ưu tiên có kinh nghiệm vận hành livestream và affiliate marketing trên TikTok.

- Kỹ năng:

. Thành thạo thao tác trên TikTok Shop, TikTok Ads, Seller Center.

. Kỹ năng quản lý gian hàng, tối ưu chuyển đổi, và vận hành livestream.

. Kỹ năng phân tích dữ liệu, đo lường hiệu suất bán hàng.

. Sáng tạo, nhanh nhạy với xu hướng thị trường và TikTok.

- Khác:

. Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại TikTok Shop Partner hoặc có network với KOC/KOL.

. Yêu thích làm việc trên TikTok Shop, Shopee, Lazada hoặc các nền tảng TMĐT khác.

. Có tinh thần trách nhiệm, làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + Thưởng KPI doanh số.

- Cơ hội làm việc trong hệ sinh thái TikTok, mở rộng network với thương hiệu và KOL/KOC.

- Được đào tạo và cập nhật xu hướng bán hàng trên TikTok Shop.

- Môi trường làm việc năng động, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin