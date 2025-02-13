Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ PNF làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 188 Cổ Linh, Tổ 10, P. THạch Bàn, Q. Long Biên, TP. Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển thương hiệu sản phẩm cho công ty

Mở rộng thị trường: tới trực tiếp công ty khách hàng để gặp gỡ, gửi thông tin, khảo sát

Tìm hiểu thị trường, thông tin đối thủ cạnh tranh

Thao tác, nhập thông tin khách hàng lên phần mềm Misa Amis bán hàng.

Sales cập nhật nội dung thông tin trao đổi, tiến độ, phản hồi từ khách hàng lên phần mềm sau mỗi cuộc gọi với khách ( dù là nội dung tích cực hay tiêu cực).

Phần mềm Misa Amis bán hàng: sales sẽ được đạo tạo trước khi sử dụng

Hàng tuần: gửi cấp trên( người quản lý trực tiếp):

Báo cáo công việc đã làm trong tuần và dự kiến công việc cho tuần tiếp theo

Kế hoạch sales trong tháng( cập nhật hàng tuần)

Doanh thu trong tháng ( cập nhật hàng tuần)

Lên lịch gọi điện, chăm sóc khách hàng

Lên lịch công tác, dự trù chi phí khi đi công tác

Chuẩn bị hàng hóa, đóng hàng khi có đơn hàng

Làm và theo dõi hoa hồng đã chi cho khách hàng

Thu hồi công nợ

Tính hoa hồng khách hàng, sales

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Trên 6 tháng kinh nghiệm telesales/sales( hàng máy móc, sales dược, tư vấn tài chính, …)

Thành thạo các kĩ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán chốt sales, tổ chức công việc, quản lý thời gian

Tinh thần thái độ tốt

Tư duy nhanh nhẹn

Đam mê kiếm tiền, có mục tiêu trong nghề telesales/ sales

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ PNF Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động

Lương thưởng hấp dẫn đi kèm với các chế độ chăm sóc người lao động công bằng và cạnh tranh.

Đánh giá năng lực và lương theo chu kỳ 1 năm/lần

Ghi nhận đặc biệt bất kỳ khi nào bạn đạt thành tích tốt

Được hưởng hoa hồng/doanh thu

Thu nhập hấp dẫn

Có chế độ kỳ nghĩ, đào tạo, bảo hiểm, phụ cấp:

Thưởng tháng lương thứ 13 và các chế độ thưởng khác theo quy định của nhà nước

Được đóng bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động,

Được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, văn hóa công ty và làm việc trong môi trường văn minh, năng động và hiện đại

Đào tạo chuyên sâu kiến thức chuyên môn về sản phẩm;

Phụ cấp xăng, điện thoại và phí khi đi công trình ( chi tiết có trong bảng chính sách phúc lợi cho nhân viên PNF).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ PNF

