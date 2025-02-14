Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Liberty làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Liberty
- Hà Nội:
- Tầng 10, Tháp Đông, Tòa nhà Lotte Center Hà Nội, số 54, Đường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp cận, Tuyển dụng, Đào tạo và Huấn luyện Lực lượng Đại lý.
Quản lý, Duy trì chất lượng của các đại lý và Hỗ trợ họ trong việc phân phối các sản phẩm Liberty cho khách hàng
Xây dựng mối quan hệ với các đối tác Doanh nghiệp/ Nhân viên Ngân hàng để tăng Năng suất Bán hàng.
Quản lý các hoạt động tiếp thị và bán hàng hàng ngày để đạt được các Mục tiêu Bán hàng.
Cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và giá trị gia tăng cho Khách hàng
Báo cáo Hoạt động Bán hàng hàng tuần.
Tham dự đầy đủ các cuộc họp/ khoá huấn luyện do Công ty/ BDM yêu cầu
Các chức năng khác được BDM ủy quyền
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tinh thần trách nhiệm cao, đam mê công việc và kỹ năng giao tiếp tốt. Hiểu biết cặn kẽ về quy trình bán hàng.
Khả năng xây dựng các mối quan hệ
Lắng nghe,Giao tiếp hiệu quả
Kỹ năng bán bảo hiểm cá nhân
Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Liberty Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc thứ 2 - thứ 6, 8H30 - 17H30
Chế độ đãi ngộ tốt, BHXH và các chế độ khác theo quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Liberty
