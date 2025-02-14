Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THIÊN ẤN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THIÊN ẤN
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THIÊN ẤN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THIÊN ẤN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 12 Khuất Duy Tiến,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực thiết bị y tế, vật tư y tế (công ty, đại lý, bệnh viện, phòng khám, v.v.).
Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng mới và khách hàng hiện có.
Tìm hiểu và phân tích nhu cầu của khách hàng, tư vấn và giới thiệu sản phẩm phù hợp cho khách hàng trong khu vực phụ trách.
Lập kế hoạch, triển khai các hoạt động kinh doanh, chăm sóc khách hàng.
Mở rộng thị trường, chịu trách nhiệm về doanh số cá nhân được giao.
Theo dõi, cập nhật thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhu cầu của khách hàng.
Thực hiện các báo cáo, phân tích kết quả kinh doanh, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công việc và triển khai kế hoạch theo nhu cầu thực tế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh.
Yêu thích công việc kinh doanh, năng động và có tính hướng ngoại.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
Có thể đi công tác tỉnh khi có yêu cầu.
Ưu tiên có kinh nghiệm ở ngành hàng vật tư y tế, nếu chưa có sẽ được đào tạo.
Có bằng lái B1 là một điểm cộng.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THIÊN ẤN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 08.000.000 – 15.000.000 vnđ/tháng (thoả thuận theo năng lực).
Thưởng doanh thu & hiệu quả công việc.
Chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) full lương.
Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, v.v.
Du lịch trong hoặc ngoài nước hằng năm.
Các chương trình đào tạo giúp nâng cao và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THIÊN ẤN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THIÊN ẤN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THIÊN ẤN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 79 Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

