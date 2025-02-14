Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Tư Vấn Phòng Cháy Chữa Cháy Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Tư Vấn Phòng Cháy Chữa Cháy Hà Thành
- Hà Nội:
- B46, LK 19A khu tái định cư Dương Nội,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Tư vấn về xu hướng, kỹ thuật, quy định PCCC mới và dự báo tình hình;
• Kiểm soát kế hoạch, tổ chức triển khai, hỗ trợ bảo vệ phương án thiết kế, giải thích, làm rõ hồ sơ với chủ đầu tư, cơ quan thẩm duyệt về PCCC ...; nhận diện rủi ro, đề xuất xử lý;
• Thẩm định hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công; tổ chức lập kế hoạch và nghiệm thu PCCC;
• Thẩm định giải pháp xử lý sự cố, góp ý quy định pháp luật PCCC có khó khăn, vướng mắc;
• Tư vấn kết nối, duy trì quan hệ với cơ quan hữu quan để phối hợp công tác PCCC• Bóc tách khối lượng theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am hiểu tiêu chuẩn, quy chuẩn về chuyên ngành PCCC.
Có kinh nghiệm tư vấn, thiết kế về PCCC, kiến trúc và có chứng chỉ PCCC.
Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Tư Vấn Phòng Cháy Chữa Cháy Hà Thành Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp 1 bữa ăn trưa - Đóng BHXH sau 2 tháng làm việc
- Xét tăng lương xứng đáng theo năng lực.Thưởng các ngày lễ và Lương tháng 13
- Đi du lịch nghỉ mát hằng năm theo chế độ của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Tư Vấn Phòng Cháy Chữa Cháy Hà Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI