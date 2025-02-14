Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Tư Vấn Phòng Cháy Chữa Cháy Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - B46, LK 19A khu tái định cư Dương Nội,Hà Nội

Mô Tả Công Việc

• Tư vấn về xu hướng, kỹ thuật, quy định PCCC mới và dự báo tình hình;

• Kiểm soát kế hoạch, tổ chức triển khai, hỗ trợ bảo vệ phương án thiết kế, giải thích, làm rõ hồ sơ với chủ đầu tư, cơ quan thẩm duyệt về PCCC ...; nhận diện rủi ro, đề xuất xử lý;

• Thẩm định hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công; tổ chức lập kế hoạch và nghiệm thu PCCC;

• Thẩm định giải pháp xử lý sự cố, góp ý quy định pháp luật PCCC có khó khăn, vướng mắc;

• Tư vấn kết nối, duy trì quan hệ với cơ quan hữu quan để phối hợp công tác PCCC• Bóc tách khối lượng theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành PCCC, xây dựng, kiến trúc, điện nước hoặc các ngành liên quan.

Am hiểu tiêu chuẩn, quy chuẩn về chuyên ngành PCCC.

Có kinh nghiệm tư vấn, thiết kế về PCCC, kiến trúc và có chứng chỉ PCCC.

Quyền Lợi

- Lương: Thỏa thuận

- Phụ cấp 1 bữa ăn trưa - Đóng BHXH sau 2 tháng làm việc

- Xét tăng lương xứng đáng theo năng lực.Thưởng các ngày lễ và Lương tháng 13

- Đi du lịch nghỉ mát hằng năm theo chế độ của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

