Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Tư Vấn Phòng Cháy Chữa Cháy Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Tư Vấn Phòng Cháy Chữa Cháy Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Tư Vấn Phòng Cháy Chữa Cháy Hà Thành
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/03/2025
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Tư Vấn Phòng Cháy Chữa Cháy Hà Thành

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Tư Vấn Phòng Cháy Chữa Cháy Hà Thành

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- B46, LK 19A khu tái định cư Dương Nội,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tư vấn về xu hướng, kỹ thuật, quy định PCCC mới và dự báo tình hình;
• Kiểm soát kế hoạch, tổ chức triển khai, hỗ trợ bảo vệ phương án thiết kế, giải thích, làm rõ hồ sơ với chủ đầu tư, cơ quan thẩm duyệt về PCCC ...; nhận diện rủi ro, đề xuất xử lý;
• Thẩm định hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công; tổ chức lập kế hoạch và nghiệm thu PCCC;
• Thẩm định giải pháp xử lý sự cố, góp ý quy định pháp luật PCCC có khó khăn, vướng mắc;
• Tư vấn kết nối, duy trì quan hệ với cơ quan hữu quan để phối hợp công tác PCCC• Bóc tách khối lượng theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành PCCC, xây dựng, kiến trúc, điện nước hoặc các ngành liên quan.
Am hiểu tiêu chuẩn, quy chuẩn về chuyên ngành PCCC.
Có kinh nghiệm tư vấn, thiết kế về PCCC, kiến trúc và có chứng chỉ PCCC.

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Tư Vấn Phòng Cháy Chữa Cháy Hà Thành Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận
- Phụ cấp 1 bữa ăn trưa - Đóng BHXH sau 2 tháng làm việc
- Xét tăng lương xứng đáng theo năng lực.Thưởng các ngày lễ và Lương tháng 13
- Đi du lịch nghỉ mát hằng năm theo chế độ của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Tư Vấn Phòng Cháy Chữa Cháy Hà Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Tư Vấn Phòng Cháy Chữa Cháy Hà Thành

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Tư Vấn Phòng Cháy Chữa Cháy Hà Thành

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Khu Tái Định Cư Dương Nội, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

