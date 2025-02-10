Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Viễn Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Viễn Đông
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hoàng Cầu , Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Kinh doanh mặt hàng vật liệu xây dựng hoàn thiện
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, ngoại ngữ, xây dựng.............
Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Viễn Đông Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Quyền lợi
Thiết bị làm việc
Được cấp Máy tính
Bảo hiểm xã hội, Team building, Du lịch hàng năm, Thưởng hiệu quả làm việc, Thưởng tháng 13
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hoàng Cầu, Đống Đa
- Hồ Chí Minh: Gò Vấp
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)
Thứ 7 (từ 08:00 đến 12:00)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Viễn Đông
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
