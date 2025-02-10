Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Viễn Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hoàng Cầu , Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Kinh doanh mặt hàng vật liệu xây dựng hoàn thiện

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, ngoại ngữ, xây dựng.............

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Viễn Đông Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Quyền lợi

Thiết bị làm việc

Được cấp Máy tính

Bảo hiểm xã hội, Team building, Du lịch hàng năm, Thưởng hiệu quả làm việc, Thưởng tháng 13

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàng Cầu, Đống Đa

- Hồ Chí Minh: Gò Vấp

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)

Thứ 7 (từ 08:00 đến 12:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Viễn Đông

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.