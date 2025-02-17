Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Công nghệ ISOFH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - BT1, D15, Khu đô thị mới Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Nhân viên kinh doanh

Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển khách hàng tiềm năng, nhằm đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu tháng/quý được giao.

Quản lý đội ngũ, thực hiện kế hoạch kinh doanh, chịu trách nhiệm về các chỉ số kinh doanh của team.

Xây dựng và phát triển các mối quan hệ khách hàng bền vững cấp độ quản lý cấp cao

Xây dựng và phát triển các chính sách hợp tác với các đối tác cấp độ quản lý cấp cao

Triển khai các hoạt động chăm sóc khách hàng để đảm bảo chất lượng dịch vụ cam kết và xây dựng uy tín, thương hiệu, sản phẩm của ISOFH

Chủ động khảo sát, nắm bắt tình hình thị trường (chương trình khuyến mãi, giá bán của các đối thủ) và có đề xuất phù hợp đến cấp trên.

Lập kế hoạch và phối hợp cùng phòng nhân sự tuyển dụng, đào tạo và đánh giá (performance review) cho đội ngũ chuyên viên/nhân viên kinh doanh đảm bảo đội ngũ đủ số lượng và chất lượng để đạt mục tiêu kinh doanh.

Phân tích và báo cáo hoạt động kinh doanh, nhân sự cho Quản lý.

Các công việc phát sinh theo yêu cầu của Quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Ngoại thương, Kinh doanh quốc tế, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, TC- NH, hoặc các ngành có liên quan....

Có ít nhất 3 năm làm việc trong vai trò Bán hàng/Phát triển kinh doanh trong lĩnh vực Phần mềm, dịch vụ, y tế…

Có ít nhất 2 năm ở vị trí Quản lý/Giám sát Kinh doanh.

Kinh nghiệm làm việc với cơ quan nhà nước đặt biệt trong lĩnh vực y tế

Hiểu về thương mại điện tử, có kiến thức cơ bản về phần mềm, thương mại điện tử, công nghệ y tế… tại thị trường Việt Nam.

Thành thạo vi tính và kỹ năng MS Office.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập báo kinh doanh.

Kỹ năng thương lượng & đàm phán.

Kỹ năng đào tạo, hướng dẫn, xây dựng đội ngũ nhân viên.

Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.

Tại Công ty CP Công nghệ ISOFH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian: 8h -17h30, từ T2 – T6, nghỉ T7 - CN

- Mức lương: thỏa thuận phù hợp với năng lực

- Thưởng thâm niên làm việc: 5triệu/năm

- Thưởng Tết (theo hoạt động kết quả kinh doanh)

- Cơ hội phát triển sự nghiệp, tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao chuyên môn.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; Gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt (theo thâm niên)

- Sử dụng sách miễn phí tại thư viện và các trò chơi giải trí: PS5, Bi lắc, ….

- Tham gia đa dạng hoạt động nội bộ : 8/3, 20/10, giáng sinh, sinh nhật, teambuilding, tiệc cuối năm Year-end Party, khám sức khỏe định kỳ hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công nghệ ISOFH

