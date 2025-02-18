Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Acecook Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Acecook Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Báo cáo theo dõi doanh số sales in của Chi nhánh hàng ngày.
Theo dõi về việc sản xuất hàng, đóng hàng từ các Chi nhánh về đáp ứng đủ hàng 100% theo Forecast và đáp ứng hàng hoá các chương trình bán hàng.
Thông tin kịp thời tình hình hàng hoá cho cấp quản lý để hỗ trợ P.Kinh doanh bán hàng.
Theo dõi kế hoạch vận chuyển hàng hóa trong ngày, tuần, tháng.
TRAO ĐỔI QUA PHỎNG VẤN
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh...
Có hiểu biết về logistics, kho bãi là một lợi thế
Tiếng Anh B
Tin học văn phòng thành thạo.
Tại Công Ty Cổ Phần Acecook Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Acecook Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
