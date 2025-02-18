Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Acecook Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Báo cáo theo dõi doanh số sales in của Chi nhánh hàng ngày.

Theo dõi về việc sản xuất hàng, đóng hàng từ các Chi nhánh về đáp ứng đủ hàng 100% theo Forecast và đáp ứng hàng hoá các chương trình bán hàng.

Thông tin kịp thời tình hình hàng hoá cho cấp quản lý để hỗ trợ P.Kinh doanh bán hàng.

Theo dõi kế hoạch vận chuyển hàng hóa trong ngày, tuần, tháng.

TRAO ĐỔI QUA PHỎNG VẤN

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh...

Có hiểu biết về logistics, kho bãi là một lợi thế

Tiếng Anh B

Tin học văn phòng thành thạo.

Tại Công Ty Cổ Phần Acecook Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Acecook Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin