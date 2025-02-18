Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI Y DƯỢC GREEN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hoàng Văn Thái, Phường Khương Mai,Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng đã có .Tiếp cận, mở rộng, chủ động tìm kiếm khách hàng mới (Phòng khám da liễu, Bệnh viện, Spa, TMV, các đại lý bán mỹ phẩm,...trên toàn quốc)

Chăm sóc cho khách hàng đăng ký mua sản phẩm & khách hàng đã từng mua sản phẩm của Công ty bằng các hình thức như hỏi thăm tình trạng cải thiện làn da, giới thiệu chương trình khuyến mại, tri ân khách hàng thân thiết, VIP.

Thực hiện các chương trình hỗ trợ khách hàng sau bán, ổn định doanh số trên từng khách hàng

Thu nhập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, phản hồi của Đại lý và khách hàng về sản phẩm

Tham dự các sự kiện, hội thảo cùng nhãn hàng, kết nối và khai thác khách hàng trong, sau event

Đề xuất các chương trình bán hàng đại lý phù hợp nhằm tăng doanh thu và năng suất bán hàng.

Khu vực: Hà Nội, Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác theo yêu cầu công việc...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể làm cộng tác viên kinh doanh.

Giới tính: Nữ/Nam

Tuổi từ 18-35

Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm ở các ngành hàng dược mỹ phẩm/ Spa/ Trình dược viên là một ưu thế.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt.

Có tư cách và trách nhiệm với công việc, không ngại khó khăn

Làm việc chủ động, độc lập và có tính tổ chức cao

Có thể đi công tác( đối với nhân viên fulltime)

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI Y DƯỢC GREEN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản + Lương doanh số

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (8h30-17h30, nghỉ trưa 1h30p).

Đóng BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.

Du lịch, chế độ phúc lợi người lao động và gia đình (hiếu hỉ, ốm đau, sinh nhật, ốm đau...).

Được tham gia các buổi teambuilding, liên hoan, du lịch,.. hàng tháng, quý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI Y DƯỢC GREEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin