Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI Y DƯỢC GREEN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI Y DƯỢC GREEN
- Hà Nội:
- Hoàng Văn Thái, Phường Khương Mai,Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng đã có .Tiếp cận, mở rộng, chủ động tìm kiếm khách hàng mới (Phòng khám da liễu, Bệnh viện, Spa, TMV, các đại lý bán mỹ phẩm,...trên toàn quốc)
Chăm sóc cho khách hàng đăng ký mua sản phẩm & khách hàng đã từng mua sản phẩm của Công ty bằng các hình thức như hỏi thăm tình trạng cải thiện làn da, giới thiệu chương trình khuyến mại, tri ân khách hàng thân thiết, VIP.
Thực hiện các chương trình hỗ trợ khách hàng sau bán, ổn định doanh số trên từng khách hàng
Thu nhập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, phản hồi của Đại lý và khách hàng về sản phẩm
Tham dự các sự kiện, hội thảo cùng nhãn hàng, kết nối và khai thác khách hàng trong, sau event
Đề xuất các chương trình bán hàng đại lý phù hợp nhằm tăng doanh thu và năng suất bán hàng.
Khu vực: Hà Nội, Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác theo yêu cầu công việc...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ/Nam
Tuổi từ 18-35
Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm ở các ngành hàng dược mỹ phẩm/ Spa/ Trình dược viên là một ưu thế.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt.
Có tư cách và trách nhiệm với công việc, không ngại khó khăn
Làm việc chủ động, độc lập và có tính tổ chức cao
Có thể đi công tác( đối với nhân viên fulltime)
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI Y DƯỢC GREEN Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (8h30-17h30, nghỉ trưa 1h30p).
Đóng BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.
Du lịch, chế độ phúc lợi người lao động và gia đình (hiếu hỉ, ốm đau, sinh nhật, ốm đau...).
Được tham gia các buổi teambuilding, liên hoan, du lịch,.. hàng tháng, quý.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI Y DƯỢC GREEN
