Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ phần phần mềm chuyên nghiệp Toàn Cầu ( PNGSOFT) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ phần phần mềm chuyên nghiệp Toàn Cầu ( PNGSOFT) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ phần phần mềm chuyên nghiệp Toàn Cầu ( PNGSOFT)
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công Ty Cổ phần phần mềm chuyên nghiệp Toàn Cầu ( PNGSOFT)

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ phần phần mềm chuyên nghiệp Toàn Cầu ( PNGSOFT)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa C, Vinaconex2, kđt Kim Văn Kim Lũ, đường Nghiêm Xuân Yêm, Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ tìm kiếm, tiếp cận và tư vấn khách hàng về phần mềm quản lý tour du lịch.
Học cách xây dựng báo giá, hợp đồng và quy trình bán hàng.
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng, tiếp nhận phản hồi và làm việc với các bộ phận liên quan.
Tham gia đào tạo về sản phẩm, kỹ năng kinh doanh và quy trình làm việc.
Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới ra trường, ưu tiên học ngành Du lịch, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Yêu thích kinh doanh, công nghệ và mong muốn phát triển trong lĩnh vực phần mềm du lịch.
Giao tiếp tốt, có kỹ năng làm việc nhóm và chủ động học hỏi.
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài bản.

Tại Công Ty Cổ phần phần mềm chuyên nghiệp Toàn Cầu ( PNGSOFT) Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo từ A-Z về phần mềm, kỹ năng tư vấn và quy trình kinh doanh.
Môi trường làm việc thân thiện, có cơ hội tiếp xúc thực tế với khách hàng.
Có hỗ trợ lương thực tập + Thưởng theo kết quả công việc.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần phần mềm chuyên nghiệp Toàn Cầu ( PNGSOFT)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ phần phần mềm chuyên nghiệp Toàn Cầu ( PNGSOFT)

Công Ty Cổ phần phần mềm chuyên nghiệp Toàn Cầu ( PNGSOFT)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: P301, nhà N5D Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội

Khu Vực

