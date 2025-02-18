Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ phần phần mềm chuyên nghiệp Toàn Cầu ( PNGSOFT) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa C, Vinaconex2, kđt Kim Văn Kim Lũ, đường Nghiêm Xuân Yêm, Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Nhân viên kinh doanh

Hỗ trợ tìm kiếm, tiếp cận và tư vấn khách hàng về phần mềm quản lý tour du lịch.

Học cách xây dựng báo giá, hợp đồng và quy trình bán hàng.

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng, tiếp nhận phản hồi và làm việc với các bộ phận liên quan.

Tham gia đào tạo về sản phẩm, kỹ năng kinh doanh và quy trình làm việc.

Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới ra trường, ưu tiên học ngành Du lịch, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Yêu thích kinh doanh, công nghệ và mong muốn phát triển trong lĩnh vực phần mềm du lịch.

Giao tiếp tốt, có kỹ năng làm việc nhóm và chủ động học hỏi.

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài bản.

Tại Công Ty Cổ phần phần mềm chuyên nghiệp Toàn Cầu ( PNGSOFT) Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo từ A-Z về phần mềm, kỹ năng tư vấn và quy trình kinh doanh.

Môi trường làm việc thân thiện, có cơ hội tiếp xúc thực tế với khách hàng.

Có hỗ trợ lương thực tập + Thưởng theo kết quả công việc.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần phần mềm chuyên nghiệp Toàn Cầu ( PNGSOFT)

