Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 3, Sun Grand Ancora, 3 Lương Yên, P. Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

I. Tham gia triển khai dự án ERP
Giai đoạn khảo sát, thu thập yêu cầu
Tham gia trực tiếp khảo sát, thu thập yêu cầu nghiệp vụ khách hàng theo theo phạm vi và kế hoạch dự án.
Chịu trách nhiệm xây dựng các tài liệu: Biên bản khảo sát, tài liệu yêu cầu mức người sử dụng. Giai đoạn phân tích thiết kế
Tham gia các buổi thảo luận, workshop để phân tích yêu cầu và thống nhất giải pháp (theo phạm vi nghiệp vụ được giao trong dự án) đồng thời phối hợp với các mảng nghiệp vụ khác trong các quy trình tích hợp mức cao.
Xây dựng tài liệu quy trình nghiệp vụ, tài liệu GAP, tài liệu thiết kế ứng dụng.
Giai đoạn xây dựng và thiết lập giải pháp
Tham gia triển khai thiết lập ứng dụng theo tài liệu thiết kế giải pháp
Phối hợp với bộ phận phát triển để triển khai giải pháp cho GAP
Xây dựng tài liệu thiết lập ứng dụng, tài liệu đặc tả nghiệp vụ cho các tính năng phát triển mới theo format của dự án.
Tham gia các buổi đào tạo Key users chuẩn bị cho kiểm thử ứng dụng.
Giai đoạn chuyển đổi dữ liệu
Phối hợp với các team nghiệp vụ và thu thập dữ liệu chuyển đổi.
Tham gia chuyển đổi theo giải pháp và chiến lược chuyển đổi đã được thống nhất với khách hàng.
Giai đoạn chuyển giao
Tham gia các buổi đào tạo Key user và các đợt kiểm thử hệ thống ứng dụng
Xây dựng các tài liệu: Hướng dẫn sử dụng, tài liệu kịch bản kiểm thử theo format của dự án.
Giai đoạn hỗ trợ vận hành chính thức hệ thống
Tiếp nhận và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành chính thức hệ thống (email, hệ thống helpdesk)
II. Tham gia đầy đủ và đạt yêu cầu đầu gia trong buổi đào tạo nâng cao kiến thức nghiệp vụ và sản phẩm do công ty và bộ phận tổ chức.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT, Tài chính- kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có từ 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn triển khai giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP hoặc các phần mềm tương tự), nắm được các mảng nghiệp vụ.
Có kỹ năng cơ bản về tư vấn các nghiệp vụ cho khách hàng (theo mảng nghiệp vụ được giao).
Kỹ năng tiếng Anh: đọc, viết tốt. Ngoài ra giao tiếp tốt là một lợi thế
Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm
Chịu áp lực cao, có khả năng phán đoán tốt các tình huống.
Có thể đi công tác nếu được yêu cầu.

Tại Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thương lượng và cạnh tranh căn cứ theo năng lực.
Các khoản hỗ trợ: ăn trưa, máy tính, điện thoại, gửi xe,...
Thưởng: Thưởng Lễ, Tết, Thưởng kinh doanh, Thưởng lợi nhuận, Thưởng dự án, Thưởng KPI, Commission,...tùy theo mỗi vị trí
Chế độ nâng lương: đánh giá, điều chỉnh 1 lần/ năm.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Phúc lợi khác: Bảo hiểm sức khỏe GMS-care; Khám sức khỏe định kỳ; Du lịch; Teambuilding, ...
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Nghỉ phép: tối thiểu 12 ngày phép/năm, chính sách nghỉ phép tăng thêm theo level
Phát triển nghề nghiệp: Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn được cấp chứng chỉ CNTT Quốc tế miễn phí; tiếp cận những công nghệ mới nhất; Cơ hội tham gia các dự án với các đối tác lớn và cộng tác với những chuyên gia hàng đầu; Cơ hội khẳng định năng lực bản thân và thăng tiến trong sự nghiệp.
Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, cởi mở và tôn trọng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng 302, Tầng 3, Tòa nhà Centre Point, số 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

