Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Y Khoa Và Thẩm Mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 444 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận Data Danh sách khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Thẩm mỹ, Spa, Công nghệ cao, phun xăm từ trưởng bộ phận tiến hành thiết lập cuộc cuộc gọi tư vấn dịch vụ mà khách hàng quan tâm chốt Sales

- Tiếp nhận và trả lời điện thoại của khách hàng hỏi về dịch vụ

- Tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về mảng dịch vụ của công ty

- Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ.

- Có giọng nói chuẩn, không nói ngọng, không nói giọng địa phương

- Giao tiếp nhẹ nhàng, thân thiện, nắm bắt được tâm lý và thuyết phục khách hàng.

Tại Công Ty Cổ Phần Y Khoa Và Thẩm Mỹ Thu Cúc Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 6 - 8tr + KPI (1-10tr)

- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH-BHYT-BHTN, phép năm, thưởng Lễ-Tết, thưởng hoàn thành công việc xuất sắc trong tháng, sinh nhật, hiếu-hỷ...

- Có nhiều cơ hội thăng tiến, môi trường làm việc thân thiện, văn minh, chuyên nghiệp.

- Được hưởng các dịch vụ y tế, khám sức khỏe, mua sản phẩm tại Công ty với mức giá ưu đãi dành cho nhân viên theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Y Khoa Và Thẩm Mỹ Thu Cúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin