Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH RU9 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH RU9
- Hà Nội:
- 71 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Trước hết, bạn cần đặt mình vào vị trí khách hàng của Ru9
Là gương mặt đại diện của Ru9, đem trải nghiệm tốt nhất, vui vẻ nhất đến cho khách hàng tại cửa hàng cũng như qua các kênh online
Đảm bảo doanh thu bán hàng và sự hài lòng của khách hàng theo kế hoạch đã đề ra
Tận dụng các nguồn tài liệu sẵn có từ công ty cùng thông tin từ các buổi training để cập nhật liên tục các thông tin hay thay đổi nếu có của sản phẩm
Ghi nhận đánh giá, phản hồi từ khách hàng, gửi đến bộ phận marketing và phát triển sản phẩm để không ngừng cải tiến, đáp ứng nhu cầu khách hàng
Làm việc với bộ phận Marketing để xây dựng, lên kế hoạch cho các hoạt động marketing
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng xã hội tuyệt vời, luôn thoải mái khi bắt chuyện, đồng thời giữ cho cuộc trò chuyện vui vẻ, dễ chịu
Có đầu óc sắp xếp, yêu thích môi trường khởi nghiệp, sẵn sàng xoay sở để đạt được mục tiêu công việc
Có khả năng giải quyết tình huống tốt
Có tư duy sáng tạo, suy nghĩ rộng mở, không ngại thách thức. Ham học hỏi, có sự tò mò về cách vận hành của mọi thứ và tìm cách để cải thiện mọi hoạt động
Có khả năng thích ứng trong môi trường khởi nghiệp luôn thay đổi, phát triển nhanh chóng với tư duy sáng tạo và sẵn sàng đổi mới
Đem sự vui vẻ, hào hứng đến cho môi trường làm việc, luôn sẵn lòng làm việc tích cực
Ưu tiên nhân sự có thể di chuyển tại các khu vực Xã Đàn, Cầu Giấy và Trần Duy Hưng.
Tại CÔNG TY TNHH RU9 Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ BHXH, nghỉ phép năm, ăn trưa miễn phí tại văn phòng, quà sinh nhật, ...
Quà tặng sản phẩm Ru9 qua mỗi năm làm việc, uu đãi giảm giá đặc biệt cho nhân viên công ty
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp tại môi trường trẻ, phát triển nhanh và năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RU9
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI