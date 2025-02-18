Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH RU9 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH RU9
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CÔNG TY TNHH RU9

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH RU9

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 71 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Trước hết, bạn cần đặt mình vào vị trí khách hàng của Ru9
Là gương mặt đại diện của Ru9, đem trải nghiệm tốt nhất, vui vẻ nhất đến cho khách hàng tại cửa hàng cũng như qua các kênh online
Đảm bảo doanh thu bán hàng và sự hài lòng của khách hàng theo kế hoạch đã đề ra
Tận dụng các nguồn tài liệu sẵn có từ công ty cùng thông tin từ các buổi training để cập nhật liên tục các thông tin hay thay đổi nếu có của sản phẩm
Ghi nhận đánh giá, phản hồi từ khách hàng, gửi đến bộ phận marketing và phát triển sản phẩm để không ngừng cải tiến, đáp ứng nhu cầu khách hàng
Làm việc với bộ phận Marketing để xây dựng, lên kế hoạch cho các hoạt động marketing

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại các vị trí làm việc trực tiếp với khách hàng
Có kỹ năng xã hội tuyệt vời, luôn thoải mái khi bắt chuyện, đồng thời giữ cho cuộc trò chuyện vui vẻ, dễ chịu
Có đầu óc sắp xếp, yêu thích môi trường khởi nghiệp, sẵn sàng xoay sở để đạt được mục tiêu công việc
Có khả năng giải quyết tình huống tốt
Có tư duy sáng tạo, suy nghĩ rộng mở, không ngại thách thức. Ham học hỏi, có sự tò mò về cách vận hành của mọi thứ và tìm cách để cải thiện mọi hoạt động
Có khả năng thích ứng trong môi trường khởi nghiệp luôn thay đổi, phát triển nhanh chóng với tư duy sáng tạo và sẵn sàng đổi mới
Đem sự vui vẻ, hào hứng đến cho môi trường làm việc, luôn sẵn lòng làm việc tích cực
Ưu tiên nhân sự có thể di chuyển tại các khu vực Xã Đàn, Cầu Giấy và Trần Duy Hưng.

Tại CÔNG TY TNHH RU9 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh + Thưởng theo hiệu quả công việc (KPI) + Thưởng năm
Chế độ BHXH, nghỉ phép năm, ăn trưa miễn phí tại văn phòng, quà sinh nhật, ...
Quà tặng sản phẩm Ru9 qua mỗi năm làm việc, uu đãi giảm giá đặc biệt cho nhân viên công ty
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp tại môi trường trẻ, phát triển nhanh và năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RU9

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH RU9

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 110 Nguyễn Văn Kỉnh, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

