Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM JT&T VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM JT&T VINA
- Hà Nội:
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch làm việc hàng tuần tại các hệ thống siêu thị bán lẻ
Theo dõi việc xuất nhập & sắp đặt, trưng bày hàng hóa tại hệ thống siêu thị
Hỗ trợ phòng kinh doanh trong việc triển khai các chương trình khuyến mãi, promotion, chăm sóc khách hàng...
Duy trì những mối quan hệ kinh doanh hiện có, thiết lập mối quan hệ mới.
Đảm bảo thực hiện tốt chỉ tiêu doanh số công ty đưa ra.
Đảm bảo tình hình hàng hoá tại siêu thị, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng để phục vụ buôn bán tại siêu thị
Theo sát các vấn đề hàng trưng bày và hàng cận Date.
Thực hiện tốt các quy định của Công Ty cũng như các quy định của siêu thị khi làm việc tại siêu thị.
Các công việc khác khi được trưởng BP. Kinh doanh giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketing,...
+ Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, chịu được áp lực công việc.
+ Yêu thích công việc kinh doanh.
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM JT&T VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng mọi chế độ khác theo quy định của nhà nước và công ty.
- Môi trường làm việc thoải mái
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM JT&T VINA
