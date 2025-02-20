Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THIẾT KẾ MAY MẶC THỜI TRANG ĐẠI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3 - Toà Galaxy Office - Số 435 Nguyễn Khang - Cầu Giấy - Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc các khách hàng cũ của công ty nhằm đảm bảo doanh số được giao

- Khai thác khách hàng tiềm năng theo danh mục sản phẩm công ty bán

- Đàm phán, thương lượng, chốt hợp đồng với khách hàng

- Kiểm tra, theo dõi tiến độ đơn hàng và tình hình thanh toán của khách hàng

- Liên hệ với khách hàng để lên đơn đặt hàng, giao hàng đảm bảo đúng tiến độ và quy định của công ty

- Phối hợp với các bộ phận khác để phát triển doanh số

- Các công việc hành chính khác khi có yêu cầu từ quản lý

- Chi tiết công việc trao đổi tại buổi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực đồng phục là 1 lợi thế

- Nhanh nhẹn, trung thực, giao tiếp tốt, hòa đồng, có tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực, có trách nhiệm trong công việc.

- Có nhiều ý tưởng sáng tạo và vận dụng công nghệ trong quá trình triển khai công việc

- Biết sử dụng các ứng dụng văn phòng

- CV quá trình làm việc, học tập

- Hồ sơ tiếp nhận sẽ được thông báo khi trúng tuyển

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THIẾT KẾ MAY MẶC THỜI TRANG ĐẠI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng cạnh tranh

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7

- Được làm việc trong môi trường trẻ, sếp dễ tính, môi trường lành mạnh, được đào tạo sản phẩm, kỹ năng

- Được hưởng các chế độ theo quy định của Luật lao động và của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THIẾT KẾ MAY MẶC THỜI TRANG ĐẠI DƯƠNG

