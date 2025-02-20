Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Tico làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 19 Louis 1, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Thu thập, tổng hợp, và phân tích dữ liệu kinh doanh, lập báo cáo định kỳ (ngày/tuần/tháng) cho CEO.

Theo dõi và giám sát tiến độ thực hiện KPIs của các phòng ban kinh doanh, đưa ra đề xuất cải thiện hiệu suất.

Quản lý và lưu trữ dữ liệu kinh doanh, đảm bảo tính chính xác và bảo mật thông tin.

Hỗ trợ CEO trong việc triển khai các kế hoạch kinh doanh và theo dõi tiến độ thực hiện.

Làm cầu nối giữa CEO và các phòng ban, đảm bảo thông tin được truyền tải nhanh chóng, chính xác.

Xây dựng các quy trình, tài liệu kinh doanh và hỗ trợ các dự án đặc biệt khi được yêu cầu.

Đánh giá hiệu quả kinh doanh dựa trên số liệu, hỗ trợ tối ưu hóa chiến lược kinh doanh.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Thống kê hoặc các ngành liên quan.

Có từ 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự, ưu tiên ứng viên từng làm trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, khách sạn.

Kỹ năng phân tích số liệu và báo cáo xuất sắc, sử dụng thành thạo Excel, Google Sheets (công thức, Pivot Table, VBA là lợi thế).

Hiểu biết về các công cụ quản trị KPIs, phần mềm CRM hoặc hệ thống ERP là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và tổ chức công việc tốt.

Tỉ mỉ, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.

Chủ động, linh hoạt trong xử lý vấn đề và hỗ trợ các yêu cầu từ CEO.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Tico Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực

Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của Pháp luật và Công ty

Nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến và nâng cao thu nhập.

Cơ hội làm việc trực tiếp với CEO và tham gia vào các chiến lược kinh doanh của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội phát triển và thăng tiến rõ ràng.

Các quyền lợi khác: thưởng theo hiệu suất, nghỉ phép năm, du lịch cùng công ty, đào tạo kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Tico

