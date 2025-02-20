Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Tico làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Tico
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Tico

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 19 Louis 1, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập, tổng hợp, và phân tích dữ liệu kinh doanh, lập báo cáo định kỳ (ngày/tuần/tháng) cho CEO.
Theo dõi và giám sát tiến độ thực hiện KPIs của các phòng ban kinh doanh, đưa ra đề xuất cải thiện hiệu suất.
Quản lý và lưu trữ dữ liệu kinh doanh, đảm bảo tính chính xác và bảo mật thông tin.
Hỗ trợ CEO trong việc triển khai các kế hoạch kinh doanh và theo dõi tiến độ thực hiện.
Làm cầu nối giữa CEO và các phòng ban, đảm bảo thông tin được truyền tải nhanh chóng, chính xác.
Xây dựng các quy trình, tài liệu kinh doanh và hỗ trợ các dự án đặc biệt khi được yêu cầu.
Đánh giá hiệu quả kinh doanh dựa trên số liệu, hỗ trợ tối ưu hóa chiến lược kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Thống kê hoặc các ngành liên quan.
Có từ 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự, ưu tiên ứng viên từng làm trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, khách sạn.
Kỹ năng phân tích số liệu và báo cáo xuất sắc, sử dụng thành thạo Excel, Google Sheets (công thức, Pivot Table, VBA là lợi thế).
Hiểu biết về các công cụ quản trị KPIs, phần mềm CRM hoặc hệ thống ERP là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và tổ chức công việc tốt.
Tỉ mỉ, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.
Chủ động, linh hoạt trong xử lý vấn đề và hỗ trợ các yêu cầu từ CEO.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Tico Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực
Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của Pháp luật và Công ty
Nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến và nâng cao thu nhập.
Cơ hội làm việc trực tiếp với CEO và tham gia vào các chiến lược kinh doanh của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội phát triển và thăng tiến rõ ràng.
Các quyền lợi khác: thưởng theo hiệu suất, nghỉ phép năm, du lịch cùng công ty, đào tạo kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Tico

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Tico

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Tico

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Liền kề Lotus 205 GoldSilk Complex - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

