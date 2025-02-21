Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH KCC (Hà Nội) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 18, tòa nhà Tasco, đường Phạm Hùng, TP Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tìm kiếm, tiếp cận và khai thác khách hàng mới

- Xây dựng, thực hiện kế hoạch doanh số và quản lý doanh thu

- Xử lý các vấn đề với khách hàng và các công việc khác của phòng kinh doanh

Yêu Cầu Công Việc

- Tuyển dụng các ứng viên có kinh nghiệm sales cùng lĩnh vực

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sales ngành sơn hoặc có các mối quan hệ rộng với các cơ quan , đối tác trong cùng lĩnh vực

- Trình độ tiếng anh cơ bản để giao tiếp với sếp và khách hàng (không cần chứng chỉ tiếng anh)

- Có khả năng làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm cao và năng động, ham học hỏi, năng động, thích đi lại.

- Nhận tuyển dụng các ứng viên mới Tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành ngoại thương, kinh tế, bách khoa... yêu thích kinh doanh.

- Ngôn ngữ CV: tiếng Anh

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương thưởng hấp dẫn:

+ Mức cơ bản (chưa có kinh nghiệm): Lương cơ bản 9.8 triệu vnd + trợ cấp (đi lại, công việc, điện thoại) 1.3 triệu vnd + tiền ăn trưa 40.000 vnd/ngày.

Ngoài ra được thưởng doanh thu theo Quý (2 lần/ năm)

+ Có kinh nghiệm: thoả thuận khi phỏng vấn

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với các chuyên gia đầu ngành của Hàn Quốc

- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo luật lao động quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển

