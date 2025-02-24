Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Gia An làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Gia An
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm nội thất cho khách hàng qua các kênh online (website, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, ….)
Chăm sóc khách hàng, xử lý các đơn hàng và theo dõi quá trình vận chuyển.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ từ 20 đến 35 tuổi
Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Thành thạo các nền tảng mạng xã hội và công cụ bán hàng online.
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nội thất hoặc kinh doanh online.
Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Gia An Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + Hoa hồng hấp dãn theo doanh số
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội phát triển sự nghiệp và thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Gia An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
