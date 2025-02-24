Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Gia An làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm nội thất cho khách hàng qua các kênh online (website, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, ….)

Chăm sóc khách hàng, xử lý các đơn hàng và theo dõi quá trình vận chuyển.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ từ 20 đến 35 tuổi

Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Thành thạo các nền tảng mạng xã hội và công cụ bán hàng online.

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nội thất hoặc kinh doanh online.

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Gia An Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + Hoa hồng hấp dãn theo doanh số

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cơ hội phát triển sự nghiệp và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Gia An

