Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Dạy Nghề Bách Khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 20 ngõ 295 phố Bạch Mai,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Tư vấn, chia sẻ và giải thích cho khách hàng về nội dung chương trình học, học phí các khóa học và thuyết phục khách hàng đăng ký khoá học tại trường.

+ Thường xuyên chăm sóc, duy trì, phát triển khách hàng tiềm năng để đạt được tỷ lệ chuyển đổi thành công thành các khoá học.

+ Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện các công việc liên quan đến sự kiện, truyền thông nhằm quảng bá hình ảnh của trường.

+ Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng. Tiếp nhận và đưa ra đề xuất xử lý mọi khiếu nại khách hàng.

Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Ứng viên độ tuổi từ 20-35

+ Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên

+ Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, sale, chăm sóc khách hàng mảng giáo dục...

+ Hoạt ngôn, tác phong nhanh nhẹn, linh hoạt, nhiệt tình, chịu khó

+ Giao tiếp tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Dạy Nghề Bách Khoa Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương cứng theo rank: 7 - 10 triệu (offer lương trong phỏng vấn)+ Hoa hồng + Phụ cấp cố định + thưởng nóng . Tổng thu nhập rất hấp dẫn từ 11 -30 Triệu

+ Data có sẵn, chất lượng, được cung cấp 100% từ Marketing, không đi thị trường. Khoá học đào tạo kỹ thuật viên chuyên nghiệp hàng đầu hiện nay (tỷ lệ khách hàng hài lòng về sản phẩm trên 98%)

+ Xét tăng lương định kỳ, lương tháng 13

+ Thưởng lễ, tết các chế độ phúc lợi khác...

+ Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành

+ Được trang bị đầy đủ trang thiết bị để đáp ứng công việc

+ Được đào tạo bài bản từ A đến Z

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Dạy Nghề Bách Khoa Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin