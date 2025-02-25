Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Thép Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà A5 Chung Cư An Bình City - TP Giao Lưu,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, khai thác, thu thập thông tin khách hàng tiềm năng. ( Công ty đã có sẵn 1 lượng khách hàng truyền thống )

Đánh giá thị trường, đối thủ cạnh tranh.

Lập kế hoạch kinh doanh

Giới thiệu tư vấn sản phẩm, đàm phán với khách mua hàng.

Hoàn thiện quá trình giao dịch và ký hợp đồng

Duy trì, chăm sóc khách hàng,

Một số công việc khách liên quan đến kinh doanh

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu

Có kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và thuyết trình tốt.

Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt.

Có kỹ năg giải quyết vấn đề tốt, hiệu quả.

Xử lý các vấn đề, xây dựng mối quan hệ linh hoạt và hiệu quả.

Quyền Lợi

Quyền lợi

Mức lương cứng+ Hoa hồng + Các khoản phí khác tổng thu nhập từ 15.000.000đ/tháng trở lên tuỳ theo năng lực.

Công ty có cung cấp phương tiện phục vụ cho công tác thị trường

Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động , chuyên nghiệp.

Được đào tạo, hướng dẫn trong công việc.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và ngày nghỉ lễ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

Có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển

