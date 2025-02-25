Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Thép Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Thép Hà Thành
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Toà A5 Chung Cư An Bình City
- TP Giao Lưu,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm, khai thác, thu thập thông tin khách hàng tiềm năng. ( Công ty đã có sẵn 1 lượng khách hàng truyền thống )
Đánh giá thị trường, đối thủ cạnh tranh.
Lập kế hoạch kinh doanh
Giới thiệu tư vấn sản phẩm, đàm phán với khách mua hàng.
Hoàn thiện quá trình giao dịch và ký hợp đồng
Duy trì, chăm sóc khách hàng,
Một số công việc khách liên quan đến kinh doanh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu
Có kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và thuyết trình tốt.
Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt.
Có kỹ năg giải quyết vấn đề tốt, hiệu quả.
Xử lý các vấn đề, xây dựng mối quan hệ linh hoạt và hiệu quả.
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Thép Hà Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi
Mức lương cứng+ Hoa hồng + Các khoản phí khác tổng thu nhập từ 15.000.000đ/tháng trở lên tuỳ theo năng lực.
Công ty có cung cấp phương tiện phục vụ cho công tác thị trường
Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động , chuyên nghiệp.
Được đào tạo, hướng dẫn trong công việc.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và ngày nghỉ lễ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.
Có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Thép Hà Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
