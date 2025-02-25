Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 170 Ngọc Khánh,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện bán hàng

- Xây dựng phương án kinh doanh

- Xây dựng giá và chính sách giá, giá mới

- Xây dựng chiến lược marketing

- Quản lý nhà điều hành

- Nhiệm vụ chăm sóc khách hàng

- Thực hiện các báo cáo và nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp quản lý trực tiếp và Ban lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng bất động sản/xây dựng.

Có kiến thức sâu rộng về thị trường bất động sản, các loại hình sản phẩm.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Khả năng chịu áp lực công việc cao, năng động, nhiệt tình.

Có phương tiện đi lại và khả năng di chuyển linh hoạt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc tốt.

Có khả năng quản lý thời gian hiệu quả.

Trung thực, trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn (thỏa thuận theo năng lực)

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ

