Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Orant Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Times Tower, số 35 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Nhận data khách hàng, phối hợp với nhóm thiết kế, tiếp thị để tư vấn bán hàng chăm sóc khách hàng qua email.

Không phải tìm kiếm khách hàng chỉ tập trung tư vấn bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Tiếp nhận data khách hàng và tìm hiểu nhu cầu, mong muốn của khách hàng tại thị trường Mỹ

Tư vấn Sản phẩm Custom LED Neon (Bán lẻ Sản Phẩm Home Decor Thị Trường Mỹ) đến Khách hàng theo data Công ty cung cấp

Đề xuất các giải pháp phù hợp để giúp khách hàng hiểu được sản phẩm có thể giải quyết vấn đề của họ như thế nào.

Tạo báo giá chi tiết, minh bạch và chính xác phản ánh giá trị thực của sản phẩm và dịch vụ

Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ thiết kế để hiểu rõ khả năng cũng như hạn chế của sản phẩm, từ đó đưa ra giải pháp tối ưu cho khách hàng.

Hợp tác với nhóm tiếp thị để tạo ra các thông điệp hấp dẫn và phù hợp cho các phân khúc khách hàng khác nhau tại thị trường Mỹ.

Thiết lập mối quan hệ thân thiện và bền vững với khách hàng Mỹ thông qua sự tương tác chủ động và tư vấn chuyên nghiệp.

Giám sát các quy trình sau bán hàng để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và tạo cơ hội kinh doanh lâu dài.

Xây dựng kế hoạch bán hàng cá nhân, mở rộng cơ sở khách hàng và thâm nhập thị trường mục tiêu tại Mỹ. Đạt và vượt mục tiêu bán hàng bằng cách tối ưu hóa cơ hội bán hàng và thúc đẩy việc chốt hợp đồng. Nâng cao kỹ năng giao tiếp và đàm phán.

Sử dụng các kỹ thuật đàm phán để đạt được thỏa thuận bán hàng.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (chuyên ngành kinh tế, QTKD, marketing là 1 điểm cộng)

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng, tư vấn Khách hàng

Giao tiếp rõ ràng, chuyên nghiệp, cả bằng lời và bằng văn viết.

Sử dụng tiếng Anh thành thạo (đọc và viết).

Do bị lệch múi giờ với thị trường nên cần có thể đáp ứng thời gian làm việc vào buổi sáng 8h-12h (tại văn phòng) và tối 20h-24h (remote)

Lương cứng thực nhận 8-10tr (bao gồm lương cứng, đi lại, điện thoại, tiền ăn, độc hại)

Lương kinh doanh % doanh thu hàng tháng không giới hạn số tiền lương kinh doanh tối đa.

