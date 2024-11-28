Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Quan Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - ||,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Phụ trách bán máy móc, thiết bị công nghiệp và sản phẩm bao bì nhựa BOPP, PLEXO, PE, ...

• Phát triển Kinh doanh tại địa bàn mình quản lý: Tìm kiếm, đi công tác để phát triển khách hàng mới/ Khách hàng tiềm năng và duy trì những mối quan hệ với Khách hàng hiện có.

• Chủ động làm việc với Khách hàng: Báo giá, đàm phán giá, nhận đơn hàng, thực hiện hợp đồng; các thủ tục giao hàng, xuất hóa đơn...và kiểm soát công nợ.

• Nhận và xử lý các khiếu nại của Khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng,...

• Đề xuất và thực hiện các kế hoạch chăm sóc khách hàng, đo lường mức độ hài lòng của khách với sản phẩm và dịch vụ.

• Báo cáo cho Trưởng phòng kinh doanh về toàn bộ thông tin khi làm việc với Khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Thái độ:

• Tích cực, nhanh nhẹn, chịu khó và có tinh thần làm việc nhóm.

• Chịu được áp lực công việc.

• Nhiệt tình phối hợp trong mọi thời gian và chấp nhận thường xuyên đi công tác.

* Trình độ:

• Tốt nghiệp Đại học các ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, hoặc các ngành Kỹ thuật (Cơ Khí/ Điện/ Tự động hoá/ ...).

• Kinh nghiệm 1 năm, chấp nhận sinh viên mới ra trường.

• Thành thạo tin học văn phòng: Excel, Word, PowerPoint và các phần mềm kỹ thuật (Autocad 2D/3D, Solid, ...).

• Yêu cầu có bằng lái xe ô tô B1/B2.

• Hiểu về máy móc, thiết bị công nghiệp và sản phẩm bao bì nhựa BOPP, PLEXO, PE, ... là một lợi thế.

* Kỹ năng/ Khả năng:

• Đọc, hiểu tài liệu tiếng anh.

• Niềm nở, lịch sự, tế nhị và kiểm soát tốt được cảm xúc khi làm việc/ giao lưu với Khách hàng.

• Khả năng làm việc độc lập, nhóm và quản lý các hồ sơ/ tài liệu mình phụ trách.

• Giao tiếp, thuyết trình, xử lý tình huống, đàm phán và thương lượng trong Kinh doanh.

* CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thỏa sức sáng tạo, đào tạo phát triển bản thân.

- Thưởng tháng lương 13 và được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo luật hiện hành.

- Chi phí ăn uống, phương tiện đi lại (ô tô), xăng xe Công ty phụ cấp.

- Đi du lịch và các chế độ phúc lợi khác theo quy định Công ty.

- Lương thoả thuận khi phỏng vấn.

*Địa điểm: Các Tỉnh Miển Đông Và Các Tỉnh Miền Tây

Thưởng tháng lương 13 và được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo luật hiện hành.

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo luật hiện hành.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thỏa sức sáng tạo, đào tạo phát triển bản thân.

