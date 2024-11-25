Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Truyền Thông Starworld làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Xây dựng kế hoạch phát triển khách hàng mới; tìm kiếm và thiết lập, phát triển nhóm khách hàng mới ngoài các khách hàng truyền thông hiện tại của công ty

- Tham mưu đề xuất với Ban Giám đốc: các ý tưởng, giải pháp truyền thông quảng cáo mới - trở thành sản phẩm riêng của công ty

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch truyền thông theo mục tiêu và chiến lược phát triển của Công ty và Đối tác.

- Lên ngân sách truyền thông & marketing, trình Tổng Giám đốc duyệt đối với các dự án của công ty và của đối tác, khách hàng.

- Chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động truyền thông & marketing và các sự kiện theo kế hoạch và trong phạm vi ngân sách được duyệt bởi Đối tác và Công ty

- Chịu trách nhiệm thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ đối với các đối tác truyền thông của công ty.

- Các công việc phát sinh khác theo tính chất công việc khi được yêu cầu.