Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Truyền Thông Starworld làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Truyền Thông Starworld
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Truyền Thông Starworld

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Truyền Thông Starworld

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 23

- 25 đường số 1, KDC Kim sơn, Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng kế hoạch phát triển khách hàng mới; tìm kiếm và thiết lập, phát triển nhóm khách hàng mới ngoài các khách hàng truyền thông hiện tại của công ty
- Tham mưu đề xuất với Ban Giám đốc: các ý tưởng, giải pháp truyền thông quảng cáo mới - trở thành sản phẩm riêng của công ty
- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch truyền thông theo mục tiêu và chiến lược phát triển của Công ty và Đối tác.
- Lên ngân sách truyền thông & marketing, trình Tổng Giám đốc duyệt đối với các dự án của công ty và của đối tác, khách hàng.
- Chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động truyền thông & marketing và các sự kiện theo kế hoạch và trong phạm vi ngân sách được duyệt bởi Đối tác và Công ty
- Chịu trách nhiệm thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ đối với các đối tác truyền thông của công ty.
- Các công việc phát sinh khác theo tính chất công việc khi được yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Trưởng phòng Kinh Doanh/ Giám đốc Kinh Doanh
- Độ tuổi: 35 - 50

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Truyền Thông Starworld Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận
thỏa thuận
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật và theo chính sách của Tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Truyền Thông Starworld

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Truyền Thông Starworld

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Truyền Thông Starworld

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3, Toà nhà Mipec Tower, số 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

