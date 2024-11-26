Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Tp. HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - TP Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Lên kế hoạch bán hàng

Chịu trách nhiệm kế hoạch Bán hàng, mở rộng tệp khách hàng, đảm bảo đạt được doanh thu tháng/quý/năm

Lập kế hoạch tần xuất thăm viếng K/H theo tuần/tháng.

Quản lý chi phí công cụ bán hàng hiệu quả.

Quản lý khách hàng

Triển khai chính sách bán hàng một cách rõ ràng và chính xác theo chính sách bán của phòng TTB.

Theo dõi và đốc thúc các hạng mục đã cam kết trong hợp đồng quý/năm đã ký.

Tìm hiểu mong đợi của K/H Key nhằm đề xuất các Ctrinh phù hợp tiềm năng của K/H.

Khảo sát và tìm hiểu thị trường

Khảo sát sản phẩm cạnh tranh và báo cáo kịp thời lên QLTT

Phối hợp Team MKT khảo sát các dự án liên quan đến team MKT (nếu có)

Yêu Cầu Công Việc

· Có kiến thức và kinh nghiệm thị trường về vật tư,thiết bị y tế

· Am hiểu hoạt động trong ngành TTB Y Tế là một lợi thế

· Quản lý công việc

· Kỹ năng giao tiếp tốt

· Phân tích/ đánh giá/Tổ chức công việc

· Thương lượng

· Bằng cấp: Cao đẳng

· Giới tính: Nam

· Độ tuổi: Không giới hạn tuổi

Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Tp. HCM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Cạnh tranh

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Tp. HCM

