Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Tp. HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Tp. HCM
- Hồ Chí Minh:
- TP Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên kế hoạch bán hàng
Chịu trách nhiệm kế hoạch Bán hàng, mở rộng tệp khách hàng, đảm bảo đạt được doanh thu tháng/quý/năm
Lập kế hoạch tần xuất thăm viếng K/H theo tuần/tháng.
Quản lý chi phí công cụ bán hàng hiệu quả.
Quản lý khách hàng
Triển khai chính sách bán hàng một cách rõ ràng và chính xác theo chính sách bán của phòng TTB.
Theo dõi và đốc thúc các hạng mục đã cam kết trong hợp đồng quý/năm đã ký.
Tìm hiểu mong đợi của K/H Key nhằm đề xuất các Ctrinh phù hợp tiềm năng của K/H.
Khảo sát và tìm hiểu thị trường
Khảo sát sản phẩm cạnh tranh và báo cáo kịp thời lên QLTT
Phối hợp Team MKT khảo sát các dự án liên quan đến team MKT (nếu có)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Am hiểu hoạt động trong ngành TTB Y Tế là một lợi thế
· Quản lý công việc
· Kỹ năng giao tiếp tốt
· Phân tích/ đánh giá/Tổ chức công việc
· Thương lượng
· Bằng cấp: Cao đẳng
· Giới tính: Nam
· Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Tp. HCM Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Tp. HCM
