Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tòa nhà Đất Xanh, 2W Ung Văn Khiêm, P.25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

· Xây dựng và triển khai kế hoạch, chính sách kinh doanh nhằm thực hiện có hiệu quả tất cả các chỉ tiêu kinh doanh và đảm bảo hoàn thành kế hoạch doanh thu của Công ty theo Tháng/Qúy/Năm.
· Theo dõi pháp lý dự án, ý tưởng sản phẩm để xác định điều kiện phù hợp tung ra sản phẩm.
· Tham mưu và xây dựng, ban hành các chính sách kinh doanh cho sản phẩm.
· Tham gia đóng góp ý kiến cho giai đoạn thiết kế ý tưởng thiết kế, phát triển và đóng gói dự án (lên ý tưởng sản phẩm, thiết kế phù hợp với kinh doanh, thị trường).
· Xây dựng chính sách chăm sóc và phát triển quan hệ với đối tác là các đơn vị kinh doanh, môi giới, các chủ đầu tư có sàn giao dịch bất động sản, triển khai thủ tục ký hợp đồng hợp tác kinh doanh.
· Phối hợp đối tác thực hiện các hoạt động bán hàng, huấn luyện nhân viên, giao dịch sản phẩm, thông tin sản phẩm, giá và các chính sách bán hàng, hoạt động hậu mãi, thanh quyết toán huê hồng, phí môi giới, giải quyết các khiếu nại khách hàng, các tranh chấp lợi ích phát sinh.
· Triển khai các chương trình kinh doanh-tiếp thị sản phẩm đến đối tác.
· Chủ trì triển khai, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc nhân viên bộ phận liên quan triển khai công việc theo kế hoạch, theo nhiệm vụ quyền hạn và mục tiêu đã đề ra.
· Phối hợp với phòng Tiếp Thị & Truyền Thông hoạch định các kế hoạch kinh doanh tiếp thị sản phẩm, tham mưu cho GĐ/P.GĐ Khối KD về chiến lược sản phẩm, chiến lược kinh doanh.
· Tìm kiếm và khai thác đại lý tiềm năng tại khu vực được phân công.
· Đào tạo/phổ biến các dự án, chính sách quy trình của Công ty cho các đại lý.
· Đề xuất giải pháp giúp đại lý nâng cao hiệu quả công tác bán hàng, nâng cao doanh số.
· Xây dựng mối quan hệ tốt đối với các Đại lý.
· Báo cáo định kì hoạt động bộ phận Phát Triển Kinh Doanh cho Tổng Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Năng lực chuyên môn:
Năng lực chuyên môn:
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học ngành quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành liên quan
Học vấn:
Tốt nghiệp Đại học ngành quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành liên quan
- Kinh nghiệm: Trên 3 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên đã từng làm tại tại các chủ đầu tư BĐS.
Kinh nghiệm:
Trên 3 năm ở vị trí tương đương
tại các chủ đầu tư BĐS.
Kỹ năng:
· Biết sử dụng các tính năng cơ bản tin học văn phòng và ứng dụng tốt các phần mềm chuyên dụng trong công việc.
Biết sử dụng các tính năng cơ bản tin học văn phòng và ứng dụng tốt các phần mềm chuyên dụng trong công việc.
· Tiếp nhận thông tin, phân tích, nhận định tốt; giải quyết vấn đề sáng tạo cao.
Tiếp nhận thông tin, phân tích, nhận định tốt; giải quyết vấn đề sáng tạo cao.
· Giao tiếp, trình bày, thuyết phục và đàm phán tốt.
Giao tiếp, trình bày, thuyết phục và đàm phán tốt.
2. Tố chất, thái độ:
Tố chất, thái độ:
- Chính trực, nhạy bén, thẳng thắn, năng động, khách quan, độc lập và quyết đoán.
Chính trực, nhạy bén, thẳng thắn, năng động, khách quan, độc lập và quyết đoán.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ BHXH và các chính sách khác theo quy định
- Các chế độ Công Đoàn: Thưởng Lễ - Tết, sinh nhật, Trung Thu, 20/10, 8/3, thâm niên Tuổi Đất Xanh,…..
- Bảo hiểm tai nạn PVI toàn diện
- Thưởng cổ phiếu ESOP
- Cơ đội được đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng.
- Môi trường làm việc năng động, cơ hội phát triển nhanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

