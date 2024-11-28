Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Du Lịch và Sự Kiện GOLA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 205 Lạc Long Quân, phường 03, quận 11,Hồ Chí Minh, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

-Tư vấn, giới thiệu trực tiếp và thuyết phục khách hàng tiềm năng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ du học, du lịch.

-Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ du học, du lịch. Hướng dẫn thông tin về quy trình thực hiện, các khoản chi phí, hồ sơ cần chuẩn bị.

-Kết hợp với điều hành liên hệ với trường, tổ chức giáo dục để nộp hồ sơ xin nhập học.

-Chăm sóc, theo dõi thường xuyên khách hàng trong quá trình làm hồ sơ và hỗ trợ khách sau khi du học như: tìm kiếm nhà ở, ký túc xá, homestay, thủ tục giám hộ, đưa đón sân bay, hướng dẫn chuẩn bị trước khi bay, đổi trường, gia hạn visa, làm visa du lịch cho phụ huynh…

-Cùng với Điều Hành hoàn tất thủ tục xin visa với lãnh sự các nước, làm các thủ tục liên quan xin visa, xin học bổng, xin trường.

-Tham gia xây dựng, thông báo chương trình ưu đãi, triển khai các event tuyển sinh, event nội bộ.

-Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi Phỏng vấn

-Có thể được bổ nhiệm vị trí Trưởng Team căn cứ trên năng lực chuyên môn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp đại học trở lên và có IELTS từ 5.0 trở lên hoặc tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dịch vụ giáo dục và du học.

-Tác phong chuyên nghiệp, nhiệt tình, nhanh nhẹn, có khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

-Nói và viết tiếng Anh khá.

-Sử dụng được tin học văn phòng.

Tại Công ty TNHH Du Lịch và Sự Kiện GOLA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhậphấp dẫn+Hoa hồng

- Thưởng: Theo hiệu quả công việc và KPI được giao, không giới hạn thu nhập

- Có đủ các BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật

- Du lịch hàng năm

- Quà tặng: Sinh nhật, tour du lịch dành cho người thân, Tết Thiếu Nhi, Tết Trung Thu

- Thưởng lễ tết: Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 02/09, Tết Dương Lịch

- Thưởng Lương tháng 13,14,15

- Chế độ chăm sóc sức khỏe, nghỉ định kỳ, nghỉ ốm, nghỉ thay sản,...

- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài

- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Du Lịch và Sự Kiện GOLA

