Tuyển Nhân viên kinh doanh VPĐD Vosaio Travel Limited Tại TP. HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - TP Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn hành trình, dịch vụ, tuyến điểm cho khách hàng.

- Am hiểu du lịch châu Âu để lên chương trình, làm báo giá; theo dõi báo giá, chỉnh sửa và chốt đoàn với khách hàng.

- Hỗ trợ team điều hành trong quá trình confirm dịch vụ.

- Giải quyết các khiếu nại và nhu cầu của khách hàng cùng với team điều để duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng.

- Phát triển và cập nhật danh sách khách hàng tiềm năng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên các chuyên ngành quản trị du lịch, marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, kỹ năng giao tiếp khá bằng tiếng Anh; tư duy định hướng khách hàng và giải quyết vấn đề; ý chí học hỏi; tinh thần trách nhiệm và tinh thần đồng đội cao.

- Am hiểu về du lịch châu Âu.

- Xử lí được các vấn đề hoặc nhiệm vụ đột xuất được giao.

- Có kinh nghiệm 2 năm cho vị trí tương đương.

- Sử dụng tốt Microsoft Office.

Tại VPĐD Vosaio Travel Limited Tại TP. HCM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương theo thỏa thuận.

- Tăng lương theo năng lực, thưởng tháng 13.

- Làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, tuy nhiên chúng tôi mong đợi sự linh hoạt của bạn về một số giờ làm việc không cố định và làm thêm giờ do tính chất công việc và yêu cầu kinh doanh.

- Bảo hiểm

- Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VPĐD Vosaio Travel Limited Tại TP. HCM

