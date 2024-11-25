Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NEXTOP VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEXTOP VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 435C Phạm Văn Đồng, Phường 11,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Sắp xếp, trưng bày và đảm bảo quầy kệ sạch sẽ, gọn gàng, đầy đủ hàng hóa theo quy định của công ty.
Bảo quản, rà soát hạn sử dụng hàng hóa, quản lý hàng tồn để chắc chắn luôn có đủ hàng hóa trong cửa hàng.
Tham gia các chương trình truyền thông, thu hút khách hàng đến cửa hàng.
Hỗ trợ khách hàng tìm kiếm sản phẩm, tư vấn và giới thiệu sản phẩm.
Thực hiện bán hàng, thanh toán và chăm sóc khách hàng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tư vấn bán hàng ít nhất 1 năm.
Có kinh nghiệm bán hàng mảng farm/food là một lợi thế.
Am hiểu kiến thức về thị trường, tâm lý khách hàng, đối thủ cạnh tranh và hoạt động kinh doanh.
Có kỹ năng tìm kiếm khách hàng, kỹ năng giao tiếp, đàm phán.
Có tư duy tích cực, tinh thần cầu tiến.
Khả năng làm việc và chịu áp lực công việc, chỉ tiêu doanh số.
Ưu tiên ứng viên là người công giáo.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEXTOP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, nhiều thử thách.
Lương cố định (thỏa thuận theo năng lực) + thưởng doanh thu.
Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định dành cho người lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEXTOP VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
