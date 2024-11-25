Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Viễn Thông Minh Tú làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 34 đường số 6, Khu Z756, Phường 12, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu lắp đặt Internet, truyền số liệu....

Tư vấn dịch vụ của công ty cho khách hàng.

Đàm phán, xúc tiến thực hiện ký kết hợp đồng với khách hàng.

Duy trì mối quan hệ, chăm sóc Khách hàng sau bán hàng.

Cam kết doanh thu theo sự phân bổ của công ty.

Báo cáo trực tiếp cho cấp quản lý

Nam/ nữ tốt nghiệp cao đẳng, Đại học trở lên.

Có kinh nghiệm sale tối thiểu 3 năm, đặc biệt đối tượng Khách hàng doanh nghiệp trong lãnh vực CNTT và viễn thông.

Có tinh thần trách nhiệm cao, đam mê công việc kinh doanh.

Tính tổ chức, kỹ năng thuyết phục khách hàng, giao tiếp tốt,tính tình vui vẻ,hòa đồng,nhanh nhẹn,chịu khó.

Tiếng Anh giao tiếp tốt. IELTS 6.0 trở lên.

Chịu được áp lực công việc và gắn bó lâu dài với công ty.

Có khả năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập.

Có kỹ năng soạn thảo văn bản, quản lý thống kê số liệu, trích xuất báo cáo nhanh.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Power Point, Mail Outlook

Lương: lương cơ bản + lương hoa hồng doanh số hàng tháng + thưởng đạt doanh số quý/năm.

Thưởng tháng 13 khi làm đủ năm.

Môi trường làm việc năng động, có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Luật Lao Động.

Được tham quan, nghỉ mát hàng năm.

Sáng: 8 giờ đến 12 giờ các ngày thứ 2 đến thứ 7

Chiều: 13g giờ 30 đến 17 giờ 30 các ngày thứ 2 đến thứ 6

Số 34 đường số 6, KDC Z756, Phường 12, Quận10, Tp. HCM (Khu Hà Đô Centrosa).

