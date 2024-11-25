Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Viễn Thông Minh Tú làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Viễn Thông Minh Tú
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 34 đường số 6, Khu Z756, Phường 12, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu lắp đặt Internet, truyền số liệu....
Tư vấn dịch vụ của công ty cho khách hàng.
Đàm phán, xúc tiến thực hiện ký kết hợp đồng với khách hàng.
Duy trì mối quan hệ, chăm sóc Khách hàng sau bán hàng.
Cam kết doanh thu theo sự phân bổ của công ty.
Báo cáo trực tiếp cho cấp quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ nữ tốt nghiệp cao đẳng, Đại học trở lên.
Có kinh nghiệm sale tối thiểu 3 năm, đặc biệt đối tượng Khách hàng doanh nghiệp trong lãnh vực CNTT và viễn thông.
Có tinh thần trách nhiệm cao, đam mê công việc kinh doanh.
Tính tổ chức, kỹ năng thuyết phục khách hàng, giao tiếp tốt,tính tình vui vẻ,hòa đồng,nhanh nhẹn,chịu khó.
Tiếng Anh giao tiếp tốt. IELTS 6.0 trở lên.
Chịu được áp lực công việc và gắn bó lâu dài với công ty.
Có khả năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập.
Có kỹ năng soạn thảo văn bản, quản lý thống kê số liệu, trích xuất báo cáo nhanh.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Power Point, Mail Outlook
Tại Công Ty TNHH Viễn Thông Minh Tú Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: lương cơ bản + lương hoa hồng doanh số hàng tháng + thưởng đạt doanh số quý/năm.
Thưởng tháng 13 khi làm đủ năm.
Môi trường làm việc năng động, có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Luật Lao Động.
Được tham quan, nghỉ mát hàng năm.
Sáng: 8 giờ đến 12 giờ các ngày thứ 2 đến thứ 7
Chiều: 13g giờ 30 đến 17 giờ 30 các ngày thứ 2 đến thứ 6
Số 34 đường số 6, KDC Z756, Phường 12, Quận10, Tp. HCM (Khu Hà Đô Centrosa).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Viễn Thông Minh Tú
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI