Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giải Pháp Công Nghệ Tin Học Nguyễn Vũ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 174/12 Lê Bình, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ vận hành hoạt động kinh doanh trên các sàn TMĐT như: Shopee, Tiki, Lazada, Tiktok

- Thiết kế hình ảnh (đơn giản) để đăng sản phẩm lên các sàn.

- Các công việc khác liên quan vận hành Sàn TMĐT theo sự hướng dẫn của Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Số lượng: 1

- Nam tuổi từ 22 - 35

- Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh hoặc vận hành shop online (tiki, shopee, lazada,tiktok...)

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giải Pháp Công Nghệ Tin Học Nguyễn Vũ Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng

Chế độ bảo hiểm

Nghỉ phép năm

Đồng phục

Tăng lương

Chế độ thưởng

Đào tạo

- Thu nhập gồm Lương + Thưởng hiệu quả KD tháng

- Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm và quyền lợi theo Luật lao động và Luật BHXH.

- Các chế độ khác như: đồng phục, phép năm, hỗ trợ hiếu - hỉ, thưởng cuối năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giải Pháp Công Nghệ Tin Học Nguyễn Vũ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.