Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giải Pháp Công Nghệ Tin Học Nguyễn Vũ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giải Pháp Công Nghệ Tin Học Nguyễn Vũ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 174/12 Lê Bình, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hỗ trợ vận hành hoạt động kinh doanh trên các sàn TMĐT như: Shopee, Tiki, Lazada, Tiktok
- Thiết kế hình ảnh (đơn giản) để đăng sản phẩm lên các sàn.
- Các công việc khác liên quan vận hành Sàn TMĐT theo sự hướng dẫn của Quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Số lượng: 1
- Nam tuổi từ 22 - 35
- Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh hoặc vận hành shop online (tiki, shopee, lazada,tiktok...)
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giải Pháp Công Nghệ Tin Học Nguyễn Vũ Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi được hưởng
Chế độ bảo hiểm
Nghỉ phép năm
Đồng phục
Tăng lương
Chế độ thưởng
Đào tạo
- Thu nhập gồm Lương + Thưởng hiệu quả KD tháng
- Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm và quyền lợi theo Luật lao động và Luật BHXH.
- Các chế độ khác như: đồng phục, phép năm, hỗ trợ hiếu - hỉ, thưởng cuối năm,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giải Pháp Công Nghệ Tin Học Nguyễn Vũ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
