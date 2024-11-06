Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ B2B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 12B, Tòa nhà Cienco4, 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả Công việc

Tham gia vào các dự án triển khai hệ thống quản trị cho doanh nghiệp như ERP

Tư vấn quản trị doanh nghiệp/ tư vấn vận hành và quản trị trong các hoạt động của doanh nghiệp

Khảo sát và thu thập yêu cầu từ khách hàng;

Phân tích yêu cầu, đề xuất giải pháp nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng;

Xây dựng giải pháp, thực hiện và kiểm tra giải pháp trên hệ thống; - Kiểm thử hệ thống và đào tạo người dùng kiểm thử, sử dụng hệ thống;

Hướng dẫn, hỗ trợ vận hành hệ thống;

Tư vấn, trực tiếp xử lý các vấn đề và tham gia vào quá trình triển khai dự án theo phân công của trưởng nhóm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành: Quản lý công nghiệp, Kế toán kiểm toán, Tài chính ngân hàng, Công nghệ thông tin , Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị chất lượng, Quản trị nhân sự tiền lương, ...

Có kinh nghiệm hoặc kiến thức về một trong các mảng: Tài chính, Kế toán, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý kho, Nhân sự tiền lương, Sản xuất, Quản lý dự án

Có khả năng trình bày thuyết phục;

Có khả năng làm việc độc lập, nhóm, có tính nghiên cứu tìm tòi;

Có kỹ năng giải quyết vấn đề và chịu áp lực tốt;

Có khả năng giao tiếp và làm dịch vụ khách hàng;

Nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao;

Công việc triển khai dự án yêu cầu linh hoạt về thời gian;

Anh văn: đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ B2B Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Phụ cấp

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Nghỉ phép năm

