Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VINBIGDATA - CÔNG NGHỆ VIỆT VÌ TƯƠNG LAI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN VINBIGDATA - CÔNG NGHỆ VIỆT VÌ TƯƠNG LAI VIỆT
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/12/2024
Nhân viên kinh doanh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

II. TRÁCH NHIỆM:• Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh các dịch vụ CNTT của công ty.• Chủ động tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng.• Gặp gỡ khách hàng, tham gia vào các cuộc họp hay triển lãm thương mại.• Duy trì mối quan hệ với khách hàng mới và khách hàng hiện tại để phát triển các giải pháp chiến lược kinh doanh chi tiết.• Giới thiệu phần mềm và các sản phẩm liên quan tới khách hàng.• Đảm bảo thực hiện mục tiêu doanh số đã đề ra.• Quản lý, duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin khách hàng của công ty.• Đàm phán hợp đồng và tiến hành các bước khác trong quy trình bán hàng.• Phối hợp với các bộ phận để thúc đẩy kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

III. YÊU CẦU:Học vấn:• Tốt nghiệp các trường CNTT hoặc kinh tế... chuyên ngành: CNTT, Kinh tế, Kinh doanh...Kinh nghiệm:• Tối thiểu 3 năm ở các vị trí chuyên viên kinh doanh, tư vấn giải pháp CNTT• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Sales B2B các lĩnh vực liên quan CNTT với tệp khách hàng mảng Ngân hàng - Tài chínhKỹ năng:• Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, quản lý công việc và lập kế hoạchKỹ năng chuyên môn:• Có kinh nghiệm làm dự án CNTT• Kỹ năng đàm phán, thương lượng• Hiểu biết cơ bản về CNTT và giải pháp phần mềm• Kỹ năng máy tính: Thành thạo Microsoft OfficeNgoại ngữ:• Tiếng Anh giao tiếp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINBIGDATA - CÔNG NGHỆ VIỆT VÌ TƯƠNG LAI VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINBIGDATA - CÔNG NGHỆ VIỆT VÌ TƯƠNG LAI VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VINBIGDATA - CÔNG NGHỆ VIỆT VÌ TƯƠNG LAI VIỆT

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hồ Chí Minh

