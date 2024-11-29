Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Và Dịch Vụ CLICK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 5/114 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn giải pháp sản phẩm và dịch vụ Digital Marketing phù hợp nhu cầu khách hàng

Hoàn thành kế hoạch kinh doanh theo tuần, tháng, quý, năm.

Tìm kiếm khách hàng B2B

Hỗ trợ khách hàng trước, trong và sau khi khách hàng ký kết hợp đồng

Kết hợp với các bộ phận khác để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ

Mang đến trải nghiệm dịch vụ chất lượng, chuyên nghiệp cho khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan đến kinh doanh, tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng, làm việc với đối tượng khách hàng B2B.

Sử dụng word, excel tốt.

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Tuân thủ nội quy công ty.

Có tính trách nhiệm, chủ động trong công việc và ham học hỏi.

Tại Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Và Dịch Vụ CLICK Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ cung cấp data khách hàng

Trang thiết bị làm việc

Đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng trở thành Leader, Trưởng phòng, Giám đốc kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Và Dịch Vụ CLICK

