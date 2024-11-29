Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Và Dịch Vụ CLICK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Và Dịch Vụ CLICK
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Và Dịch Vụ CLICK

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Và Dịch Vụ CLICK

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 5/114 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn giải pháp sản phẩm và dịch vụ Digital Marketing phù hợp nhu cầu khách hàng
Hoàn thành kế hoạch kinh doanh theo tuần, tháng, quý, năm.
Tìm kiếm khách hàng B2B
Hỗ trợ khách hàng trước, trong và sau khi khách hàng ký kết hợp đồng
Kết hợp với các bộ phận khác để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ
Mang đến trải nghiệm dịch vụ chất lượng, chuyên nghiệp cho khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan đến kinh doanh, tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng, làm việc với đối tượng khách hàng B2B.
Sử dụng word, excel tốt.
Có tinh thần trách nhiệm cao.
Tuân thủ nội quy công ty.
Có tính trách nhiệm, chủ động trong công việc và ham học hỏi.

Tại Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Và Dịch Vụ CLICK Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ cung cấp data khách hàng
Trang thiết bị làm việc
Đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng trở thành Leader, Trưởng phòng, Giám đốc kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Và Dịch Vụ CLICK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Và Dịch Vụ CLICK

Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Và Dịch Vụ CLICK

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 38/10/22G Trần Khắc Chân, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

