Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm đối tác, phân tích và đánh giá cơ hội liên kết
- Xây dựng mô hình/chính sách hợp tác
- Triển khai các bước liên kết hợp tác
- Tổ chức triển khai, đào tạo cho đội ngũ kinh doanh
- Thực hiện các chương trình, chiến dịch bán hàng, thu hút khách hàng, thúc đẩy bán
- Xây dựng hệ thống báo cáo để theo dõi, đối chiếu số liệu
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Bảo hiểm và các chuyên ngành khác có liên quan.
- Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm
- Hiểu biết quy định liên quan đến mảng phân phối bảo hiểm qua ngân hàng.
- Kỹ năng quản lý công việc, làm việc nhóm
- Kỹ năng soạn thảo văn bản, báo cáo
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và quản lý thời gian.
Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
