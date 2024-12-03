Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm đối tác, phân tích và đánh giá cơ hội liên kết

- Xây dựng mô hình/chính sách hợp tác

- Triển khai các bước liên kết hợp tác

- Tổ chức triển khai, đào tạo cho đội ngũ kinh doanh

- Thực hiện các chương trình, chiến dịch bán hàng, thu hút khách hàng, thúc đẩy bán

- Xây dựng hệ thống báo cáo để theo dõi, đối chiếu số liệu

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Bảo hiểm và các chuyên ngành khác có liên quan.

- Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm

- Hiểu biết quy định liên quan đến mảng phân phối bảo hiểm qua ngân hàng.

- Kỹ năng quản lý công việc, làm việc nhóm

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, báo cáo

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và quản lý thời gian.

Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Phụ cấp

Đồng phục

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin